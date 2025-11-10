«Барселона» приблизилась к «Реалу», валидольная победа «ПСЖ», «Интер» — первый в Италии

Даже удивительно, что во второй половине команда Ханси Флика больше не пропустила. Тем не менее, статистика для «Барсы» выглядит неприятно, ведь она не может сыграть на ноль уже десять матчей, в которых пропустила 18 раз. Это худшая серия с марта 2013 года (13 игр, 21 гол). Еще один минус — удаление Френки де Йонга, схватившего второй горчичник в компенсированное время. Но все-таки запомнятся по итогам воскресной встречи яркая атака и мощно вернувшийся с хет-триком Левандовски. В таблице же «Барса» теперь отстает от «Реала» не на пять, а всего на три очка.