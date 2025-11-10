«Барселона» приблизилась к «Реалу», валидольная победа «ПСЖ», «Интер» — первый в Италии

Англия: «Астон Вилла» рядом с топ-4
Понятно, что в воскресенье все в АПЛ затмило классическое противостояние «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», но это не значит, что остальные матчи были просто фоном. А особняком стояла встреча в Бирмингеме, где сошлись набравшая хороший ход «Астон Вилла» и продолжающий удивлять «Борнмут». Вот только на «Вилла Парк» «вишни» заметно уступали мощно игравшим хозяевам и рисковали пропустить к перерыву больше двух мячей. Отличились Буэндия и Онана, которому мяч под удар откатил стянувший на себя защитников Роджерс, благодаря чему у бельгийца появилась возможность из-за штрафной запустить мяч впритирку с ближней штангой.
Гости могли вернуться в игру, заработав пенальти, однако Эмилиано Мартинес выиграл дуэль у снайпера «Борнмута» Семеньо и вдохновил свою команду на добивание соперника. Баркли коварно подрезал мяч головой, находясь спиной к воротам, а пятка Малена изменила траекторию дальнего удара Тилеманса. Команда Унаи Эмери уже шестая, но при этом всего на очко отстает от замыкающего топ-4 «Сандерленда» и на два — от идущего третьим «Челси». Удивительно, но имеющий аналогичные показатели с бирмингемцами «Борнмут» только девятый. Причем подопечные Андони Ираолы — как и в мае — проиграли два раза подряд, встретившись с «Ман Сити» и «Виллой»!
Испания: «пчелы» — гроза фаворитов
«Реал» в нынешнем сезоне еще не играл вничью, но в воскресенье споткнулся на «Райо Вальекано», впервые завершив игру в районе Вальекас нулевой ничьей. На первый взгляд — аномалия. Такая же, как ноль ударов Мбаппе в первом тайме, чего с Килианом не случалось ни в одном из предыдущих семнадцати матчей нынешнего сезона. Однако «пчелы» — не самый удобный соперник для «Королевского клуба» и не проиграли ему на своем поле четвертый раз подряд (+1=3). Кроме того, они единственные, кто в нынешнем чемпионате не проиграл дома как «Реалу», так и «Барселоне». В прошлом турнире подобное удалось «Осасуне» и «Бетису». Впрочем, воскресная осечка не поколебала лидирующие позиции команды Хаби Алонсо.
Если в первом матче с участием фаворита порой было откровенно скучно, то в Виго «Барселона» играла так, словно продолжала безумную игру ЛЧ с «Брюгге» (3:3). Параллели напрашивались не только в связи с высокой результативностью, но и на фоне провалов сине-гранатовой обороны. Чемпионов выручала активность в атаке, где впервые после полученной в сборной травмы в старте появился Левандовски. К перерыву поляк реализовал назначенный за попадание в руку пенальти; не смог пробить вратаря с добивания после попадания Рэшфорда в штангу, но потом отличился с подачи англичанина. А перевес по итогам первого тайма «Барсе» принесло попадание Ямаля в ближний угол.
Даже удивительно, что во второй половине команда Ханси Флика больше не пропустила. Тем не менее, статистика для «Барсы» выглядит неприятно, ведь она не может сыграть на ноль уже десять матчей, в которых пропустила 18 раз. Это худшая серия с марта 2013 года (13 игр, 21 гол). Еще один минус — удаление Френки де Йонга, схватившего второй горчичник в компенсированное время. Но все-таки запомнятся по итогам воскресной встречи яркая атака и мощно вернувшийся с хет-триком Левандовски. В таблице же «Барса» теперь отстает от «Реала» не на пять, а всего на три очка.
Италия: три смены лидера
В субботу «Наполи» сохранил за собой первую строчку из-за упущенной победы «Милана» над «Пармой». Однако поражение в Болонье стоило чемпиону лидерства, которое россонери на пару часов получили за счет лучшей разности мячей, сидя на диване. Первую пробоину команда Антонио Конте получила, когда Даллинга отправил мяч на фланг и помчался к воротам под ответный пас Камбьяги. Замысел был реализован благодаря идеальной игре на опережение и попаданию в ближний угол. А потом — уже после прохода Хольма справа — головой прицельно пробил защитник Лукуми. «Болонья» обошла «Ювентус» и поднялась на пятое место, заодно обновив клубный рекорд. Прежде красно-синие в трехочковую эпоху никогда не набирали за одиннадцать туров 21 балл.
«Рома» могла уйти на международную паузу единоличным лидером итальянского чемпионата, в шестой раз в своей истории набрав за одиннадцать туров не менее 24 очков. Во всех предыдущих случаях это гарантировало «волкам» место в топ-3, но понятно, что Джан Пьеро Гасперини готов замахнуться на большее и побороться за скудетто. В игре с «Пармой» первый гол римляне забили с пенальти, а второе взятие ворот организовали игроки обороны — Челик отправил мяч в сетку после «стеночки» с Манчини.
В третий раз за день лидер сменился в заключительном матче тура, и ближайшие две недели таблицу Серии А будет возглавлять «Интер». Нерадзурри при равном количестве очков обошли «Рому» за счет лучших дополнительных показателей. А Лаутаро Мартинес после трехматчевой засухи на внутренней арене, когда он забивал исключительно в ЛЧ, забил быстрый гол. В этой атаке хозяева на фланге задавили прессингом Исаксена, и Бастони выкатил мяч выстрелившему в дальнюю «девятку» капитану. Закрепить же успех команде Кристиана Киву удалось после того, как Димарко вырезал идеальную передачу на Бонни. Возвращаясь же к успехам Лаутаро, отметим, что он показывает двузначную результативность в итальянском чемпионате на протяжении семи лет. Таких показателей до него добивались только три легенды «Интера» — Алессандро Альтобелли, Бенито Лоренци и Джузеппе Меацца.
Германия: самый эффективный
«Штутгарт» в инфарктном стиле вернул себе место в топ-4, выдавив за пределы лигочемпионского квартета «Байер». Во встрече с «Аугсбургом» швабам дважды пришлось отыгрываться. В первом случае помог реализованный Миттельштадтом пенальти. Во втором — система автоматического определения голов. Только она помогла определить, что после удара Ундава головой голкипер выбил мяч из-за линии ворот. А до этого хозяев снова подвел Нюбель. Кипер, которого хвалили за две голевых передачи, во втором матче подряд неточной передачей подарил гол сопернику. В концовке же чаша весов могла качнуться в любую сторону. Но если игрок гостей из убойной позиции промахнулся, то Ундав, получив мяч от Штиллера, ударом на исполнение поразил дальний верхний угол. Если брать за точку отсчета старт сезона-2023/24, то форвард сборной Германии является самым эффективным немецким футболистом в лигах топ-5. На одно результативное действие ему в среднем требуется 106 минут.
Франция: «Монако» выбили из зоны еврокубков
«Страсбур» в очном споре обошел «Лилль» и поднялся на четвертое место. А заодно резко поднявшиеся в таблице эльзасцы выбили из еврокубковой шестерки «Монако». Героем же вечера стал оформивший дубль Эмега. Его первый гол стал следствием работы хозяев в прессинге, а потом он подкараулил ошибку защитника «догов», который отдал неосторожную передачу к собственным воротам.
Центральный матч тура подарил яркое зрелище, а у «Лиона» дважды находились ответы на голы «ПСЖ». Хотя поначалу «ткачи» не форсировали события, и чемпион, забрав мяч, в который уже раз взломал оборону соперника благодаря мягкому забросу Витиньи. Но если в этой ситуации Заир-Эмери был хорош и с острого угла вколотил мяч под перекладину, то четыре минуты спустя снова переведенный Луисом Энрике на позицию правого латераля (альтернатива травмированному Хакими) хавбек прозевал длинный пас на ход убежавшему к воротам Афонсо Морейре.
Этому молодому португальцу удается компенсировать отсутствие получившего тяжелую травму Малика Фофана. А потом хозяев разозлила неоднозначная ситуация с голом Кварацхелии. К Хвиче вопросов никаких, но хозяева считали, что перед этим Витинья сфолил на Тессмане. У судей было иное мнение, и команде Паулу Фонсеки снова пришлось отыгрываться. Данную задачу не осилил попавший в штангу Тальяфико, но очень красивое решение нашли англичане. Мортон по дуге запустил мяч на ход Мэйтленду-Найлзу, а тот красиво перебросил застывшего в полупозиции Шевалье. Не пора ли все-таки дать шанс Сафонову?
Увы, вопрос звучит, как риторический. Играть Матвей будет в сборной. А его команда все-таки сумела вырвать победу и вернуть себе первое место. Жестокая для «Лиона» развязка наступила в добавленное арбитром время. Сначала случилось удаление получившего вторую желтую карточку Тальяфико. Потом после корнера головой забил невысокий Жоау Невеш. Это уже проклятие «ткачей», которые не проигрывали в Лиге 1 одному сопернику с прошлого века, когда им досаждал «Нанси».
Статистика дня
1-й раз «Манчестер Сити» смог дважды забить «Ливерпулю» из-за пределов штрафной.
2 победы одержал на посту главного тренера «Ноттингема» Шон Дайч. На одну больше, чем суммарно его предшественники — Нуну Эшпириту Санту и Ангелос Постекоглу.
4 из пяти последних 11-метровых в матчах с «Ливерпулем» не реализовали игроки «Ман Сити».
6-й командой Серии А, за которую с 2020 года забивал форвард Пикколи, стала «Фиорентина». Ранее не имеющий аналогов в лигах топ-5 футболист представлял «Аталанту», «Эмполи», «Кальяри», «Лечче» и «Специю».
6 пенальти, начиная с сезона-2023/24, парировал голкипер «Ливерпуля» Мамардашвили, что является лучшим показателем в лигах топ-5.
6 голов в шести последних турах АПЛ забил форвард «Брентфорда» Игор Тиаго.
6 побед и 21 очко — максимальные показатели в турецкой лиге с момента назначения на пост главного тренера «Фенербахче» Доменико Тедеско.
44 матча составила вторая в истории АПЛ серия с забитыми мячами. «Ливерпуль» не смог приблизиться к рекорду «Арсенала» времен Арсена Венгера (55 матчей в 2001—2002 годах).
50 мячей забил в АПЛ полузащитник «Ньюкасла» Харви Барнс.
1000 матчей провел Хосеп Гвардиола, выиграв 716 из них.
6516 матчей Бундеслиги, начиная с 2004 года, обсчитали статистики Opta, и впервые в игре «Айнтрахта» и «Майнца» к перерыву был зафиксирован только один удар.
Автор: Андрей Кузичев