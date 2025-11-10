«Аталанта» уволила тренера после серии без побед в Серии А

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Хорват Иван Юрич отправлен в отставку с поста главного тренера итальянской «Аталанты», сообщается на сайте футбольного клуба.
Также команду покинул его тренерский штаб. Хорватский специалист возглавлял «Аталанту» с июня 2025 года, сменив в должности итальянца Джан Пьеро Гасперини, который руководил командой с июля 2016 по июнь 2025 года.
«Аталанта» не может победить в Серии А на протяжении семи матчей и с 13 очками располагается на 13-й строчке в турнирной таблице. В основном этапе Лиги чемпионов команда набрала семь очков и занимает 16-ю позицию.
Юричу 50 лет. Прежде он тренировал итальянские «Мантову», «Кротоне», «Дженоа», «Верону», «Торино», «Рому», а также английский «Саутгемптон», из которого был уволен в апреле 2025 года после того, как «святые» потеряли шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата Англии.