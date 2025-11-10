«Аталанта» уволила тренера после серии без побед в Серии А

Юричу 50 лет. Прежде он тренировал итальянские «Мантову», «Кротоне», «Дженоа», «Верону», «Торино», «Рому», а также английский «Саутгемптон», из которого был уволен в апреле 2025 года после того, как «святые» потеряли шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата Англии.