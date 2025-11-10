В Турции свыше 1 тыс. футболистов вызваны в федерацию за ставки

Ранее сообщалось, что TFF отстранила от матчей на срок от восьми месяцев до одного года 149 профессиональных судей в связи с обнаружением у них счетов для ставок на матчи в букмекерских конторах, в том числе за рубежом. Прокуратура Стамбула выдала ордера на арест 18 подозреваемых по делу о ставках судей, а также руководителя отдела спорта газеты Fanatik Умута Эркена.