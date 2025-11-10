Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Факел
2
:
Спартак Кс
1
Все коэффициенты
П1
1.27
X
21.00
П2
34.00
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Барселона
4
П1
X
П2

В Турции свыше 1 тыс. футболистов вызваны в федерацию за ставки

Среди них игроки 27 клубов премьер-лиги, в том числе ведущих.

Источник: Пресс-служба ФК "Галатасарай"

СТАМБУЛ, 10 ноября. /ТАСС/. Перед дисциплинарным советом по профессиональному футболу Федерации футбола Турции (TFF) в рамках расследования дела о незаконных ставках на матчи предстанут 1 024 футболиста. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Среди них игроки 27 клубов премьер-лиги, в том числе таких ведущих, как «Галатасарай», «Бешикташ», «Трабзонспор».

По решению TFF, матчи второй и третьей лиг чемпионата страны отложены на две недели.

Ранее сообщалось, что TFF отстранила от матчей на срок от восьми месяцев до одного года 149 профессиональных судей в связи с обнаружением у них счетов для ставок на матчи в букмекерских конторах, в том числе за рубежом. Прокуратура Стамбула выдала ордера на арест 18 подозреваемых по делу о ставках судей, а также руководителя отдела спорта газеты Fanatik Умута Эркена.

Глава TFF Ибрагим Хаджиосманоглу заявлял, что в национальном футболе наблюдается «моральный кризис». По его словам, расследование в отношении судей также выявило, что 42 из них сделали более тысячи ставок на матчи, а один — 18 227 раз. Во многих случаях ставки делались однократно.