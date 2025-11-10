Доку боятся больше, чем Винисиуса. У него есть все, чтобы стать лучшим в мире

1000 матчей в карьере. Чувствуете, как монументально и величественно звучит? Единицы футболистов и тренеров добираются до таких показателей. Жозе Моуринью после своей юбилейной игры говорил: «Это то, о чем ты мечтаешь, когда начинаешь заниматься футболом». Сложно спорить, ведь подобное достижение означает востребованность и стабильность.
Сам португалец 1000-ю встречу выиграл, пусть и с трудом, — его «Рома» справилась с «Сассуоло» благодаря голу Эль-Шаарави в добавленное время. Но часто легендарные специалисты буксуют в момент наступления четырехзначных чисел. Клопп, например, скатал нули с «Челси» в АПЛ и радовался, что не повторил результат Венгера. Просто Арсен наверняка хотел бы забыть, как пробилась его тысяча — кошмарные 0:6 от того же «Челси».
Теперь в клубе «тысячников» оказался и Пеп Гвардиола. Испанец увереннее всех преодолел важный рубеж, растерзав во главе «Сити» «Ливерпуль» на «Этихаде» — 3:0. Подобные вещи навсегда остаются в памяти любого профессионала и греют душу до конца жизни. А отдельной благодарности от Хосепа за обеспечение великолепного результата заслужил Жереми Доку — с запасом лучший игрок матча и движущая сила уничтожения мерсисайдских гостей.
Именно бельгиец стал главной атакующей силой команды, с которой соперники буквально ничего не могли поделать. Интересно, что безгранично ценный триумф Гвардиоле принес вроде как максимально не гвардиоловский футболист. Таких в последнее время в «Сити» поприбавилось, но вингера покупали, когда Пеп еще не начал отходить от привычных догм и вовсю коллекционировал золотые медали АПЛ.
Сначала Жереми конкурировал с Джеком Грилишем — другим фланговым креативщиком. И если англичанина тренер в некотором смысле сломал, подчинив алгоритмам и загнав в строжайшие рамки системы, то Доку в этом плане повезло больше. Ему разрешалось и разрешается творить. В дебютном сезоне получалось с переменным успехом, но проблески колоссального могущества виднелись уже тогда — покер из голевых передач против «Борнмута» и поставленный на поток уникальный дриблинг как два подтверждения.
В розыгрыше премьер-лиги-2023/24 бельгийский вундеркинд был лучшим по продвигающим забегам с мячом, заметно опережая преследователей — единственный перевалил за две сотни по данному показателю. Еще он входил в топ-10 по действиям, ведущим к удару и к голу в среднем за матч. То есть хоть Доку и не проходил в стартовые 11, что видно по количеству сыгранных минут (1595, 12-е место в клубе со значительным отставанием от 11-го), влияние на команду и его эффективность все равно бросались в глаза.
А сейчас, когда Гвардиола перепридумывает и себя, и «Сити», — Жереми погрузился в ощутимо более благоприятные для себя условия. Вингер получает больше зон для разгона, чаще может использовать скорость и давать волю фантазии. Пеп впервые в карьере готов оставлять футболистам немало пространства для творчества и не пытаться запрограммировать вообще все. Потому и Шерки, к слову, приобрели.
И вот матч с «Ливерпулем» — квинтэссенция удобства Доку. Обстоятельства позволяют ему по полной задействовать набор своих умений, которые и раньше, в менее комфортное время, приносили достаточно пользы. А теперь появилась возможность сиять как никогда. Кажется, это понимал и Слот, потому что бельгийца практически всю игру встречали вдвоем. Брэдли страховал то Гравенберх, то Конате — даже Винисиуса в Лиге чемпионов сдерживали гораздо скромнее.
Не помогло. Жереми заработал пенальти для Холанна, роскошно забил сам, оформил семь успешных попыток дриблинга из восьми, отдал больше всех ключевых передач в составе хозяев (3) и в конце концов элементарно царил на поле. Собственно, логичны и оценки различных статистических ресурсов, которые единогласно признали Доку MVP. Портал Sofascore поставил космические 9,5; Whoscored — 9,56; Flashscore — 9,3. Превосходство над ближайшими преследователями везде составляет больше балла.
11-й номер «Сити» продемонстрировал поразительную универсальность и многогранность. Диапазон навыков и степень владения ими спокойно могут сделать Доку лучшим вингером мира. Он не только убийственно прекрасен в атаке, но и в силовых разборках не дает слабину. 14 единоборств матче с «Ливерпулем», 11 из которых выигранные — и по тому, и по другому показателю уверенное лидерство среди всех участников встречи.
Жереми опасаются сильнее Винисиуса. По потенциалу бельгиец находится где-то рядом с Ямалем или любым из «ПСЖ». До чего же здорово, что этот самый потенциал начинает реализовываться сполна. Нацеленный на чужие ворота разносторонний молодой вингер с поставленным ударом, обладающий неизмеримым талантом и превращающий оппонентов в беспомощных манекенов. И в больших матчах решает. Важно, чтобы в списке преимуществ числилось еще кое-что, самое важное. Стабильность. С ней Доку ждет феноменальная карьера, никаких сомнений.