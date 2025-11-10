Мадридский «Атлетико» сменил владельца

В заявлении «Атлетико» поясняется, что президент клуба Энрике Сересо, генеральный директор Мигель Анхель Хиль Марин, акционеры Quantum Pacific Group и Ares Management, нынешние владельцы клуба, достигли соглашения о том, что ASC станет мажоритарным акционером. По данным Marca, в рамках сделки ASC приобретет 55% акций клуба, а с учетом оценки «Атлетико» в 2,5 млрд евро стоимость сделки, вероятно, составит около 1,3 млрд евро. Это часть более масштабного плана ASC по инвестированию 4,262 млрд евро в свой спортивный портфель.