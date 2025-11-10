Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
3
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Барселона
4
П1
X
П2

Мадридский «Атлетико» сменил владельца

После нескольких месяцев переговоров о смене владельца в понедельник было подтверждено, что у мадридского «Атлетико» появился новый мажоритарный акционер — Apollo Sports Capital (ASC).

Источник: Reuters

В заявлении «Атлетико» поясняется, что президент клуба Энрике Сересо, генеральный директор Мигель Анхель Хиль Марин, акционеры Quantum Pacific Group и Ares Management, нынешние владельцы клуба, достигли соглашения о том, что ASC станет мажоритарным акционером. По данным Marca, в рамках сделки ASC приобретет 55% акций клуба, а с учетом оценки «Атлетико» в 2,5 млрд евро стоимость сделки, вероятно, составит около 1,3 млрд евро. Это часть более масштабного плана ASC по инвестированию 4,262 млрд евро в свой спортивный портфель.

Несмотря на смену владельца, Хиль Марин и Сересо продолжат управлять клубом в «ближайшие годы», что подтверждено в заявлении клуба. Подробностей о том, как долго это продлится, пока не сообщается.