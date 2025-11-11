Левандовский может завершить карьеру, пишут СМИ

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Нападающий сборной Польши по футболу Роберт Левандовский рассмотрит вариант с завершением карьеры в том случае, если испанская «Барселона» не предложит ему новый контракт, сообщает sport.es.
Текущее соглашение с форвардом истекает в конце сезона-2025/26. Отмечается, что 37-летний Левандовский желает остаться в «Барселоне» и даже готов принять роль футболиста ротации. Если же каталонцы не захотят продлевать контракт, а предложения других клубов не устроят поляка, он будет готов завершить карьеру. По информации СМИ, Левандовского не интересует переезд в Саудовскую Аравию на высокую зарплату, он предпочитает остаться в Европе и соревноваться на высоком уровне.
В октябре sport.es сообщал, что «Барселона» не хочет продлевать контракт с поляком из-за его возраста, снижения результативности и того, что форвард уже не может прессинговать соперников наравне с одноклубниками.
В текущем сезоне Левандовский провел 12 матчей в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, забив семь мячей. В воскресенье он оформил хет-трик в гостевой встрече с «Сельтой» (4:2). Поляк перешел в «Барселону» из немецкой «Баварии» летом 2022 года за 45 миллионов евро. В составе «сине-гранатовых» он дважды стал чемпионом Ла Лиги, завоевал Кубок Испании и два Суперкубка Испании.