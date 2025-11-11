Левандовский может завершить карьеру, пишут СМИ

Текущее соглашение с форвардом истекает в конце сезона-2025/26. Отмечается, что 37-летний Левандовский желает остаться в «Барселоне» и даже готов принять роль футболиста ротации. Если же каталонцы не захотят продлевать контракт, а предложения других клубов не устроят поляка, он будет готов завершить карьеру. По информации СМИ, Левандовского не интересует переезд в Саудовскую Аравию на высокую зарплату, он предпочитает остаться в Европе и соревноваться на высоком уровне.