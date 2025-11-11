В «Кайрате» назвали главную проблему после расширения КПЛ-2026

«Я смотрю на это в плане инфраструктуры. Какие поля у команд, которые зайдут в новый сезон? Насколько я знаю, у всех новичков искусственные поля. Какого они качества? Мое мнение, в футбол вообще нужно играть на натуральном поле, это другая игра, картинка.



Ладно еще “Астана Арена”, это другая история. Но в большинстве у нас то не очень хорошего качества искусственные поля. Для меня — это главная проблема. Мы же любим футбол за динамику, скорость, а у нас приезжаешь, там искусственное и всё — там начинается борьба, уже не до зрелищного футбола, не знаю, как люди могут на это ходить», — заявил Уразбахтин.