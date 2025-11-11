Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
12.11
Россия
:
Перу
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.10
П2
6.10
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
3
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2

В «Кайрате» назвали главную проблему после расширения КПЛ-2026

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался на тему увеличения количества участников чемпионата Казахстана по футболу до 16 команд со следующего сезона.

Источник: ФК "Кайрат"

Наставника алматинского клуба тревожит тот факт, что большинство новичков лиги будут играть на искусственных полях невысокого качества.

«Я смотрю на это в плане инфраструктуры. Какие поля у команд, которые зайдут в новый сезон? Насколько я знаю, у всех новичков искусственные поля. Какого они качества? Мое мнение, в футбол вообще нужно играть на натуральном поле, это другая игра, картинка.

Ладно еще “Астана Арена”, это другая история. Но в большинстве у нас то не очень хорошего качества искусственные поля. Для меня — это главная проблема. Мы же любим футбол за динамику, скорость, а у нас приезжаешь, там искусственное и всё — там начинается борьба, уже не до зрелищного футбола, не знаю, как люди могут на это ходить», — заявил Уразбахтин.

Напомним, по итогам сезона первой лиги в КПЛ-2026 вышли актауский «Каспий», павлодарский «Иртыш» и усть-каменогорский «Алтай». Из высшего дивизиона вылетел туркестанский «Туран».