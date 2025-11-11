Месси — о времени в «ПСЖ»: «Париж не был адом. Но я не получал удовольствия от занятия любимым делом»

«Может создаться впечатление, что Париж был адом, но это не так. Когда я говорю, что мне было плохо, я имею в виду, что я не был доволен тем, чем я занимался там, и тем, что я люблю делать: играть в футбол, заниматься ежедневной рутиной, тренироваться. Я просто плохо себя чувствовал. Но потом, честно говоря, у нас как у семьи был очень хороший опыт. Город потрясающий, нам он очень понравился.



Мы впервые уехали из Барселоны, и все было для нас в новинку, поэтому было очень сложно. Правда в том, что я не получал удовольствия от занятия любимым делом. А здесь [в Майами], да, у нас все хорошо, мы наслаждаемся городом, нашей повседневной жизнью. Как я уже говорил, моя жизнь очень похожа на ту, что была в [пригороде Барселоны] Кастельдефельсе: клуб рядом, школа для детей тоже, все в шаговой доступности, удобно. Мы живем вдали от города. Майами прекрасен, но там слишком интенсивный трафик», — сказал Месси в интервью Diario Sport.