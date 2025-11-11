Ричмонд
Месси — о «Барселоне»: «Я ушел не так, как мечтал»

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отметил, что у него осталось странное чувство после ухода из «Барселоны».

Источник: Reuters

Форвард в 2021 году перешел из каталонской команды в «ПСЖ», за который выступал до лета 2023-го, после чего присоединился к «Интер Майами» из МЛС.

«У меня осталось странное чувство. Из-за пандемии мне пришлось играть свой последний год без болельщиков. Я ушел не так, как мечтал. Я представлял, что проведу всю свою карьеру в “Барселоне”, — цитирует Месси Sport.es.

Также футболист заявил, что все еще болеет за «Барселону».

«Да, это очевидно. Тем более теперь нас несколько человек вместе. Мы всегда обсуждаем все ситуации, которые происходят в “Барселоне”, результаты и игру», — добавил он.

В «Интер Майами» Месси выступает с бывшими партнерами по «Барселоне» Луисом Суаресом, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой.