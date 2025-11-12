Америка, Испания и Лига чемпионов. Где играют наши футболисты, о которых так мало говорят?

Воспитаннику петербургского и казанского футбола уже 30 лет, и даже после неудачных эпизодов в его карьере он смог удивить фанатов игры. В 2014 году Сорокин перешел в «Рубин» — только в одном сезоне футболист часто выходил на поле за клуб, а потом несколько лет скитался по арендам. В 2019-м Сорокин перебрался в «Краснодар», где стал игроком замены, а через четыре года Егор вернулся в «Рубин» и за весь сезон-2023/2024 не сыграл ни одного матча в РПЛ.