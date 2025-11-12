В Казахстане нашли нового Криштиану Роналду: ему 17 и стоит миллиард

«Дастан спокойный, много не разговаривает, но если его подтянуть к себе и поговорить, то всё скажет. У каждого человека есть свои мысли. Очень профессиональный человек. Я таких профессионалов не видел. После Криштиану Роналду он второй такой человек», — сказал Тагыберген в интервью AmanVibe.
В текущем сезоне 17-летний форвард провёл 40 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и сделал восемь результативных передач. В составе «жёлто-чёрных» он стал чемпионом Казахстана и занял второе место в списке лучших бомбардиров КПЛ, отличившись 14 забитыми мячами. На данный момент он оценивается в 3 миллиона евро (1,8 миллиарда тенге).
В следующем сезоне Сатпаев продолжит карьеру в лондонском «Челси» — в феврале 2025 года «Кайрат» объявил о продаже своего молодого таланта в английский клуб. Форвард сможет присоединиться к новой команде после достижения совершеннолетия в августе 2026 года. «Не феномен». Зарубежный тренер вынес вердикт Дастану Сатпаеву.