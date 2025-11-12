Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
2-й тайм
Россия
1
:
Перу
0
Все коэффициенты
П1
1.12
X
7.80
П2
38.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.37
X
4.51
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.50
П2
1.57
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.02
X
37.00
П2
70.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
19.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.50
П2
1.38

Хави: Я допустил большую ошибку, тренируя «Барселону»

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави признался, что допустил серьезное допущение, работая в каталонском клубе.

Источник: Getty Images

«Я признаю большую ошибку, которую допустил, тренируя “Барселону”.

Когда я начинал свою тренерскую карьеру в клубе, я установил высокие требования к игрокам, поскольку команда выходила из периода заниженных ожиданий. Моей ошибкой было поддерживать этот высокий стандарт лишь один год — с моего прихода до победы в Ла Лиге и Суперкубке. Со временем интенсивность снизилась, и игроки перестали демонстрировать прежнее отношение, уважение и старание. Уровень продолжал падать, пока в мой последний сезон мы не остались без трофеев.

Я извлек из этого ценный урок и провел работу над ошибками", — цитирует Хави FC Barcelona News.

Специалист возглавлял сине-гранатовых с 2021 по 2024 год, выиграв с командой чемпионат Испании в сезоне-2022/23 и Суперкубок Испании в 2023 году.