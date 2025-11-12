Хави: Я допустил большую ошибку, тренируя «Барселону»

Когда я начинал свою тренерскую карьеру в клубе, я установил высокие требования к игрокам, поскольку команда выходила из периода заниженных ожиданий. Моей ошибкой было поддерживать этот высокий стандарт лишь один год — с моего прихода до победы в Ла Лиге и Суперкубке. Со временем интенсивность снизилась, и игроки перестали демонстрировать прежнее отношение, уважение и старание. Уровень продолжал падать, пока в мой последний сезон мы не остались без трофеев.