Головин оценил текущий сезон в «Монако»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин оценил текущий сезон во Франции.

Источник: Getty Images

— По твоему сезону в «Монако» можно сказать, что приходится заново притираться к новому тренеру.

— Ничего, все нормально. Последний матч только проиграли [с «Лансом» — 1:4], потому что получили красную, которой не было. До этой игры мы на третьем месте шли, два очка до первого. Сейчас мы на шестом месте, но до этой игры были вторыми. В целом, все нормально.

— А как оценишь сезон для себя?

— Тоже нормальный, но я какое-то время был травмирован, недавно вернулся. В принципе, всем доволен, все нормально, — передает слова Головина корреспондент Sport24 Андрей Бабич.

В сезоне-2025/26 Головин забил 2 гола в 9 матчах «Монако» во всех турнирах.