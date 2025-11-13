Головин оценил текущий сезон в «Монако»

— По твоему сезону в «Монако» можно сказать, что приходится заново притираться к новому тренеру.
— Ничего, все нормально. Последний матч только проиграли [с «Лансом» — 1:4], потому что получили красную, которой не было. До этой игры мы на третьем месте шли, два очка до первого. Сейчас мы на шестом месте, но до этой игры были вторыми. В целом, все нормально.
— А как оценишь сезон для себя?
— Тоже нормальный, но я какое-то время был травмирован, недавно вернулся. В принципе, всем доволен, все нормально, — передает слова Головина корреспондент Sport24 Андрей Бабич.
В сезоне-2025/26 Головин забил 2 гола в 9 матчах «Монако» во всех турнирах.