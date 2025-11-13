Федерация футбола Турции отстранила 102 игрока по делу о ставках

Наказания футболистов варьируются от 45 дней до одного года. 56 футболистов из списка получили наказание сроком на 45 дней, 25 игроков были приговорены к 3 месяцам отстранения. Десять футболистов были дисквалифицированы на полгода. По пять игроков были наказаны на 9 месяцев и на год соответственно.