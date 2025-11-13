«ПСЖ» разрешил Сафонову остаться в России на несколько дней

В среду сборная России в Петербурге сыграла вничью с перуанцами в товарищеском матче со счетом 1:1. Сафонов провел на поле все 90 минут, пропустил один гол, а также сделал один сейв. После игры главный тренер сборной Валерий Карпин сообщил, что вратарь покинет расположение национальной команды и не примет участия в товарищеской игре против команды Чили, которая пройдет 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.
«Сафонов не вернется во Францию сразу. “ПСЖ” разрешил ему остаться в России на несколько дней вместе с семьей. Поэтому он возьмет перерыв перед возвращением в Париж для подготовки к матчу Лиги 1 против “Гавра”, который состоится 22 ноября», — пишет газета.
Присоединившийся к «ПСЖ» летом 2024 года Сафонов в текущем сезоне ни разу не появился на поле, основным вратарем команды является Люка Шевалье.