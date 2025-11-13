Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.50
П2
16.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
8.50
X
4.92
П2
1.45
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Молдавия
:
Италия
Все коэффициенты
П1
27.00
X
10.00
П2
1.09
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Андорра
:
Албания
Все коэффициенты
П1
18.00
X
5.85
П2
1.26
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Англия
:
Сербия
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.30
П2
13.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
14.11
Финляндия
:
Мальта
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.07
П2
15.00

«ПСЖ» разрешил Сафонову остаться в России на несколько дней

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» разрешил голкиперу Матвею Сафонову задержаться в России, чтобы провести несколько дней с семьей, сообщает Le Parisien.

Источник: Спорт РИА Новости

В среду сборная России в Петербурге сыграла вничью с перуанцами в товарищеском матче со счетом 1:1. Сафонов провел на поле все 90 минут, пропустил один гол, а также сделал один сейв. После игры главный тренер сборной Валерий Карпин сообщил, что вратарь покинет расположение национальной команды и не примет участия в товарищеской игре против команды Чили, которая пройдет 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.

«Сафонов не вернется во Францию сразу. “ПСЖ” разрешил ему остаться в России на несколько дней вместе с семьей. Поэтому он возьмет перерыв перед возвращением в Париж для подготовки к матчу Лиги 1 против “Гавра”, который состоится 22 ноября», — пишет газета.

Присоединившийся к «ПСЖ» летом 2024 года Сафонов в текущем сезоне ни разу не появился на поле, основным вратарем команды является Люка Шевалье.

Футбол. Франция
22.11
ПСЖ
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.50
П2
17.00
Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше