«ПСЖ» разрешил Сафонову остаться в России на несколько дней

В среду сборная России в Петербурге сыграла вничью с перуанцами в товарищеском матче со счетом 1:1. Сафонов провел на поле все 90 минут, пропустил один гол, а также сделал один сейв. После игры главный тренер сборной Валерий Карпин сообщил, что вратарь покинет расположение национальной команды и не примет участия в товарищеской игре против команды Чили, которая пройдет 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.