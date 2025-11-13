Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.41
П2
17.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
8.50
X
4.92
П2
1.45
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Молдавия
:
Италия
Все коэффициенты
П1
28.00
X
10.00
П2
1.09
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Андорра
:
Албания
Все коэффициенты
П1
18.00
X
6.00
П2
1.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Англия
:
Сербия
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.00
П2
12.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
14.11
Финляндия
:
Мальта
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.91
П2
15.00

Экс-тренер сборной Испании: «С таким поведением Ямаль на вершине долго не протянет»

Бывший главный тренер сборной Испании Хавьер Клементе убежден, что 18-летний испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямаль не сможет долго поддерживать свой текущий уровень игры, если не поправит свое поведение.

Источник: Getty Images

Ямаль занял 2-е место в голосовании за «Золотой мяч» в 2025 году, однако в последние месяцы стал подвергаться серьезной критике за действия вне поля.

"Как игрок Ямаль очень хорош, но его проблема в том, что, если в личной жизни он не будет вести себя как спортсмен, то долго [на таком уровне] не протянет. Это очевидно.

Соперники уже знают, как играет «Барселона», знают, как его читать, и понимают, что он один из тех футболистов, которым нельзя позволять играть в свой футбол, ведь он способен на многое. Поэтому соперники будут особенно за ним приглядывать.

Ямаль способен делать блестящие вещи, но повышенное внимание со стороны соперников означает, что он не будет так же ярок, каким мы его видели до сих пор", — приводит слова Клементе Goal со ссылкой на подкаст Quе T'hi Jugues.