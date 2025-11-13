Экс-тренер сборной Испании: «С таким поведением Ямаль на вершине долго не протянет»

Ямаль занял 2-е место в голосовании за «Золотой мяч» в 2025 году, однако в последние месяцы стал подвергаться серьезной критике за действия вне поля.
"Как игрок Ямаль очень хорош, но его проблема в том, что, если в личной жизни он не будет вести себя как спортсмен, то долго [на таком уровне] не протянет. Это очевидно.
Соперники уже знают, как играет «Барселона», знают, как его читать, и понимают, что он один из тех футболистов, которым нельзя позволять играть в свой футбол, ведь он способен на многое. Поэтому соперники будут особенно за ним приглядывать.
Ямаль способен делать блестящие вещи, но повышенное внимание со стороны соперников означает, что он не будет так же ярок, каким мы его видели до сих пор", — приводит слова Клементе Goal со ссылкой на подкаст Quе T'hi Jugues.