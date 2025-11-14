Ричмонд
Левандовский заявил, что его карьера подходит к концу

ВАРШАВА, 13 ноя — РИА Новости. Нападающий сборной Польши по футболу и испанской «Барселоны» Роберт Левандовский заявил, что его спортивная карьера подходит к концу.

Источник: Reuters

«Моя карьера медленно подходит к концу, но пока я играю в футбол, я хочу сделать максимум не только в спортивном, но и в эмоциональном плане. Я хочу ценить то, в каком месте я оказался, и черпать это полной горстью», — заявил Левандовский в интервью телеканалу TVP Sport.

«После стольких лет высокого уровня, борьбы с давлением и ожиданиями, были моменты, когда мне нужен был внешний стимул. Мне нужно было найти в себе новые эмоции. Когда я стал старше, я дистанцировался от многих вещей», — добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что Левандовский рассмотрит вариант с завершением карьеры в том случае, если «Барселона» не предложит ему новый контракт. Текущее соглашение с 37-летним форвардом истекает в конце сезона-2025/26.

В нынешнем сезоне Левандовский провел 12 матчей в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, забив семь мячей. Поляк перешел в «Барселону» из немецкой «Баварии» летом 2022 года за 45 миллионов евро. В составе «сине-гранатовых» он дважды стал чемпионом Ла Лиги, завоевал Кубок Испании и два Суперкубка Испании.