Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Финляндия
:
Мальта
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.75
П2
14.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Люксембург
:
Германия
Все коэффициенты
П1
39.00
X
14.75
П2
1.08
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.26
П2
4.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
0
:
Исландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Армения
0
:
Венгрия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
4
:
Эстония
1
П1
X
П2

Зарплаты футболистов несправедливы. Партнер ФИФА назвал «реальные» суммы

Лидер рейтинга CIES, нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, должен заработать €22,8 млн в 2025 году, если учитывать его спортивные показатели за последний год. Но в клубе ему платят на €8,4 млн больше. CIES назвал «честные» зарплаты.

Источник: Getty Images

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) опубликовал список из 100 футболистов, которые должны, согласно его расчетам, получать самые высокие зарплаты в зависимости от их спортивных достижений. При этом рассчитанные суммы зачастую заметно отличаются от тех, что футболисты получают..

Модель CIES учитывает спортивные показатели игроков за последний год: время на поле, уровень матчей, регулярность выхода в стартовом составе и основную позицию игрока. Эту модель CIES разработал на данных о переговорах по почти 2 тыс. контрактов.

Согласно CIES, прогнозируемая заработная плата футболиста рассчитывается на основе таких факторов:

— Отношение официальных сыгранных минут к среднему уровню матчей за последние 365 дней.

— Процент матчей, в которых игрок выходил в стартовом составе.

CIES при этом не уточняет, располагает ли реальными данными из контрактов, учитывает ли прописанные там бонусы и условия.

Лидером списка является игрок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, чья «заслуженная», как считают авторы исследования, годовая зарплата (до уплаты налогов) составляет €22,8 млн — и это только фиксированная часть.

Эта сумма на 40% ниже реальной зарплаты игрока, но «Реал» мог ее предложить, поскольку француз достался команде бесплатно, а также потому что может приносить доход за пределами поля благодаря статусу суперзвезды, считают в CIES.

Согласно данным Capology, французский нападающий получает €31,2 млн в год (до вычета налогов и без учета бонусов), что делает его самым высокооплачиваемым игроком в «Реале Мадрид».

В конце рейтинга расположились полузащитник «Ювентуса» Кенан Йылдыз и форвард «Милана» Рафаэл Леау, оба оцененные в €9,3 млн. При этом годовой оклад текущего года Йылдыза составляет €3 млн, а Леау получает €6,4 млн.

Стоит отметить, что российские игроки из топ-5 европейских лиг — полузащитник «Монако» Александр Головин и голкипер ПСЖ Матвей Сафонов — не попали в первую сотню рейтинга.

Среди игроков из стран бывшего СССР в список вошли грузинский полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия и армянский полузащитник «Интернационале» Генрих Мхитарян. Их доходы были оценены в €16,2 млн (реальный оклад €16,4 млн) и €11,1 млн (при €4,9 млн) соответственно.

«РБК Спорт» сопоставил расчеты CIES и фактические зарплаты футболистов в 2025 году, представленные Capology.

Топ-20 футболистов рейтинга CIES^

  1. Килиан Мбаппе («Реал Мадрид») — 22,8 млн (€31,2 млн — настоящий оклад, по данным Capology).
  2. Мохамед Салах («Ливерпуль») — €17,9 млн (€20,8 млн).
  3. Джуд Беллингем («Реал Мадрид») — €17,5 млн (€20,8 млн).
  4. Жуан Невеш (ПСЖ) — €17,3 млн (€5,8 млн).
  5. Доминик Собослаи («Ливерпуль») — €17,1 млн (6,2 млн).
  6. Усман Дембеле (ПСЖ) — €16,9 млн (€18,2 млн).
  7. Хулиан Альварес («Атлетико» Мадрид) — €16,9 млн (€12,5 млн).
  8. Лаутаро Мартинес («Интер») — €16,7 млн (€16,7 млн).
  9. Ламин Ямаль («Барселона») — €16,7 млн (€16,7 млн).
  10. Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») — €16,2 млн (€20,8 млн).
  11. Хвича Кварацхелия (ПСЖ) — €16,2 млн (€16,4 млн).
  12. Маркус Тюрам («Интер») — €16 млн (€7,7 млн).
  13. Луис Диас («Бавария») — €15,7 млн (€14 млн).
  14. Гарри Кейн («Бавария») — €15,7 млн (€25 млн).
  15. Коди Гакпо («Ливерпуль») — €15,5 млн (€13 млн).
  16. Орельен Тчуамени («Реал Мадрид») — €15,3 млн (€12,5 млн).
  17. Бредли Баркола (ПСЖ) — €15,3 млн (€7,3 млн).
  18. Рафинья Беллоли («Барселона») — €15,3 млн (€16,7 млн).
  19. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — €15,2 млн (€27,3 млн).
  20. Райан Гравенберх («Ливерпуль») — €15,1 млн (€7,8 млн).

CIES является партнером ФИФА, с 2004 года они осуществляют совместную международную программу по спортивному менеджменту.

Полина Мельникова