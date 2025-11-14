MLS перейдет на «осень-весна» с сезона-2027/28

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Североамериканская Главная футбольная лига (MLS) на своем официальном сайте объявила о переходе на календарь «осень-весна» с лета 2027 года.
Переход на новый календарь и новая структура сезона были одобрены на встрече совета руководителей MLS в четверг в городе Палм-Бич (штат Флорида). Регулярный чемпионат MLS в сезоне-2027/28 начнется в середине-конце июля 2027 года и завершится плей-офф и финалом Кубка MLS в конце мая 2028 года.
Перед переходом на новый формат MLS проведет переходный сезон с февраля по май 2027 года, включающий регулярный чемпионат из 14 матчей у каждой команды, плей-офф и финал Кубка MLS. Его результаты определят участников клубных турниров Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).