Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
08:00
СКА-Хабаровск
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.36
П2
3.70
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.24
П2
3.52
Футбол. Первая лига
15:30
Торпедо
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.10
П2
3.42
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Казахстан
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
15.00
X
8.00
П2
1.20
Футбол. Товарищеские матчи
18:00
Россия
:
Чили
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.20
П2
6.34
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Финляндия
0
:
Мальта
1
П1
X
П2

В Госдуме сравнили с бомжами команду Месси

Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью Legalbet заявил, что аргентинский нападающий Лионель Месси не вызывает у него никакого интереса.

Источник: Reuters

По его словам, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» привлек бы его внимание, если бы подписал контракт с «Зенитом».

«Мне вообще по барабану на Месси. Если бы он играл в “Зените”, может быть, он бы мне нравился. А он за каких-то бомжей мяч пинает. Не очень интересно, если честно», — заявил Милонов.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

В 2021 году футболист покинул каталонский клуб и перешел во французский «ПСЖ», за который отыграл два сезона. В 2023 году форвард перешел в «Интер Майами» и в октябре 2025 года продлил контракт с командой до 2028 года.