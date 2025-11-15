Бывший футболист сборной Италии завершил карьеру в 31 год

Кальдара написал прощальное письмо, в котором рассказал о годах страданий из-за различных травм и психологического стресса от бремени ожиданий. По словам футболиста, тело его «окончательно предало», поэтому пришло время «снова брать жизнь в свои руки» и теперь он «чувствует себя свободным».