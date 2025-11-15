Бывший футболист сборной Италии завершил карьеру в 31 год

Бывший защитник сборной Италии Маттиа Кальдара завершил карьеру в возрасте 31 года. Об этом футболист сообщил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
Кальдара написал прощальное письмо, в котором рассказал о годах страданий из-за различных травм и психологического стресса от бремени ожиданий. По словам футболиста, тело его «окончательно предало», поэтому пришло время «снова брать жизнь в свои руки» и теперь он «чувствует себя свободным».
Последним клубом Кальдары была «Модена», которую он покинул летом 2025 года.
В сборной Италии Кальдара провел два матча в 2018 году.