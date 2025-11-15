В Кубке Франции три клуба пролетели половину планеты ради матча 1/128 финала. Один из них преодолел 34 000 километров

Впрочем, команда не первый раз забирается так далеко от дома. Два года назад она уже прилетала во Францию, где проиграла в 7-м раунде Кубка «Сен-Мезьери» (0:1). А некоторые внимательные болельщики могут вспомнить, что в 2021 году «Пираэ» представлял ОФК на клубном чемпионате мира в ОАЭ — островитяне в 1-м раунде уступили «Аль-Джазире» 1:4 и покинули турнир.