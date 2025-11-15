Футболистки «Минска» разгромили гомельчанок в матче женского чемпионата Беларуси

Вице-чемпионки страны футболистки «Минска» играли на выезде с аутсайдером турнира «Гомелем» и одержали разгромную победу с результатом 11:1. Свой 33-й гол в этом первенстве забила его лучший бомбардир Виктория Валюк. Один из претендентов на бронзовые награды могилевский «Днепр» одолел в Минске «Зорку- БДУ» со счетом 2:1. После сегодняшнего успеха могилевская команда на три очка опережает футболисток «Витебска», которые победили на своем поле юниорскую сборную Беларуси — 3:0.