Футболистки «Минска» разгромили гомельчанок в матче женского чемпионата Беларуси

Вице-чемпионки страны футболистки «Минска» играли на выезде с аутсайдером турнира «Гомелем» и одержали разгромную победу с результатом 11:1. Свой 33-й гол в этом первенстве забила его лучший бомбардир Виктория Валюк. Один из претендентов на бронзовые награды могилевский «Днепр» одолел в Минске «Зорку- БДУ» со счетом 2:1. После сегодняшнего успеха могилевская команда на три очка опережает футболисток «Витебска», которые победили на своем поле юниорскую сборную Беларуси — 3:0.
В Бресте местное «Динамо» выиграло у новополоцкого «Нафтана» — 2:0, а в Пинске футболистки «ДЮСШ-Полес-ГУ» потерпели крупное поражение от бобруйской «Белшины» — 0:4. Положение в группе лидеров: «Динамо-БГУФК» — 83 очка (29 матчей), «Минск» — 69 (29), «Днепр» — 61 (30), «Витебск» — 58 (29).
Шестикратные чемпионки страны футболистки столичного «Динамо-БГУФК», которые досрочно обеспечили себе золотые медали, пропускали сегодняшний тур и завершат сезон 20 ноября домашней встречей с футболистками «Гомеля». В этот же день «Минск» примет на своем поле «ДЮСШ-Полес-ГУ», в Бобруйске местная «Белшина» сыграет с брестскими динамовками, юниорская сборная страны встретится в Минске с «Зоркай-БДУ», а в Новополоцке «Нафтан» будет соперничать с футболистками «Витебска».