Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
2-й тайм
Россия
0
:
Чили
1
Все коэффициенты
П1
5.16
X
3.30
П2
1.90
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Нефтехимик
1
:
Урал
0
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.25
П2
8.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Грузия
:
Испания
Все коэффициенты
П1
13.00
X
7.00
П2
1.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Турция
:
Болгария
Все коэффициенты
П1
1.10
X
14.25
П2
40.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Кипр
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
12.00
X
6.13
П2
1.27
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Лихтенштейн
:
Уэльс
Все коэффициенты
П1
70.00
X
27.00
П2
1.04
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словения
:
Косово
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.09
П2
3.47
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Швейцария
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.30
П2
6.29
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Греция
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.30
П2
3.85
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Дания
:
Беларусь
Все коэффициенты
П1
1.06
X
16.00
П2
43.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Босния и Герцеговина
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.16
П2
2.93
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
1
:
Бельгия
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Енисей
1
П1
X
П2

Футболистки «Минска» разгромили гомельчанок в матче женского чемпионата Беларуси

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На женском чемпионате Беларуси по футболу состоялись поединки предпоследнего тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: ФК "Минск"

Вице-чемпионки страны футболистки «Минска» играли на выезде с аутсайдером турнира «Гомелем» и одержали разгромную победу с результатом 11:1. Свой 33-й гол в этом первенстве забила его лучший бомбардир Виктория Валюк. Один из претендентов на бронзовые награды могилевский «Днепр» одолел в Минске «Зорку- БДУ» со счетом 2:1. После сегодняшнего успеха могилевская команда на три очка опережает футболисток «Витебска», которые победили на своем поле юниорскую сборную Беларуси — 3:0.

В Бресте местное «Динамо» выиграло у новополоцкого «Нафтана» — 2:0, а в Пинске футболистки «ДЮСШ-Полес-ГУ» потерпели крупное поражение от бобруйской «Белшины» — 0:4. Положение в группе лидеров: «Динамо-БГУФК» — 83 очка (29 матчей), «Минск» — 69 (29), «Днепр» — 61 (30), «Витебск» — 58 (29).

Шестикратные чемпионки страны футболистки столичного «Динамо-БГУФК», которые досрочно обеспечили себе золотые медали, пропускали сегодняшний тур и завершат сезон 20 ноября домашней встречей с футболистками «Гомеля». В этот же день «Минск» примет на своем поле «ДЮСШ-Полес-ГУ», в Бобруйске местная «Белшина» сыграет с брестскими динамовками, юниорская сборная страны встретится в Минске с «Зоркай-БДУ», а в Новополоцке «Нафтан» будет соперничать с футболистками «Витебска».