Мбаппе потребовал от «ПСЖ» компенсацию в 240 миллиона евро, пишут СМИ

В мае Мбаппе подал жалобу на «ПСЖ» по поводу морального притеснения и попытки вымогательства. В своем иске футболист пожаловался, в частности, на то, что его отстранили от игры летом 2023 года в ответ на нежелание продлевать контракт с клубом. В начале апреля Мбаппе добился наложения ареста на счета «ПСЖ» на сумму 55 млн евро, однако в мае парижский суд отменил арест.