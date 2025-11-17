Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Спартак Кс
0
:
Родина
2
Все коэффициенты
П1
49.00
X
11.00
П2
1.08
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Северная Ирландия
:
Люксембург
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.62
П2
6.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Германия
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.51
П2
12.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Мальта
:
Польша
Все коэффициенты
П1
10.75
X
5.72
П2
1.33
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Нидерланды
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.08
X
17.00
П2
44.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Чехия
:
Гибралтар
Все коэффициенты
П1
1.05
X
19.00
П2
49.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Черногория
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
7.15
X
4.84
П2
1.47

Мбаппе потребовал от «ПСЖ» компенсацию в 240 миллиона евро, пишут СМИ

Le Parisien: Мбаппе потребовал от «ПСЖ» компенсацию в 240 млн евро.

Источник: Reuters

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе требует от своего бывшего клуба «Пари Сен-Жермен» 240 миллионов евро в качестве компенсации за нанесенный ущерб, сообщает Le Parisien.

В понедельник в Париже проходит слушание по трудовому спору между Мбаппе и «ПСЖ». Отмечается, что француз обвинил бывший клуб в отказе переквалифицировать его контракт из срочного в постоянный, а также в отсутствии выплаты в размере 55 миллионов евро заработной платы и бонусов.

«ПСЖ» подал ответный иск, в котором требует от Мбаппе компенсацию в размере 180 миллионов евро за невыполненное обещание не переходить в другой клуб бесплатно. По данным источника, нападающий отклонил предложение от «Аль-Хиляля» на сумму 300 миллионов евро перед трансфером в «Реал».

В мае Мбаппе подал жалобу на «ПСЖ» по поводу морального притеснения и попытки вымогательства. В своем иске футболист пожаловался, в частности, на то, что его отстранили от игры летом 2023 года в ответ на нежелание продлевать контракт с клубом. В начале апреля Мбаппе добился наложения ареста на счета «ПСЖ» на сумму 55 млн евро, однако в мае парижский суд отменил арест.

После завершения сезона-2023/24 Мбаппе не стал продлевать контракт с «ПСЖ» и перешел в мадридский «Реал» на правах свободного агента. В составе парижан форвард стал шестикратным чемпионом Франции, четырежды выиграл Кубок страны. Мбаппе забил 256 мячей за «ПСЖ» и является рекордсменом команды по этому показателю.