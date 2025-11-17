Мбаппе потребовал от «ПСЖ» компенсацию в 240 миллиона евро, пишут СМИ

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе требует от своего бывшего клуба «Пари Сен-Жермен» 240 миллионов евро в качестве компенсации за нанесенный ущерб, сообщает Le Parisien.
В понедельник в Париже проходит слушание по трудовому спору между Мбаппе и «ПСЖ». Отмечается, что француз обвинил бывший клуб в отказе переквалифицировать его контракт из срочного в постоянный, а также в отсутствии выплаты в размере 55 миллионов евро заработной платы и бонусов.
«ПСЖ» подал ответный иск, в котором требует от Мбаппе компенсацию в размере 180 миллионов евро за невыполненное обещание не переходить в другой клуб бесплатно. По данным источника, нападающий отклонил предложение от «Аль-Хиляля» на сумму 300 миллионов евро перед трансфером в «Реал».
В мае Мбаппе подал жалобу на «ПСЖ» по поводу морального притеснения и попытки вымогательства. В своем иске футболист пожаловался, в частности, на то, что его отстранили от игры летом 2023 года в ответ на нежелание продлевать контракт с клубом. В начале апреля Мбаппе добился наложения ареста на счета «ПСЖ» на сумму 55 млн евро, однако в мае парижский суд отменил арест.
После завершения сезона-2023/24 Мбаппе не стал продлевать контракт с «ПСЖ» и перешел в мадридский «Реал» на правах свободного агента. В составе парижан форвард стал шестикратным чемпионом Франции, четырежды выиграл Кубок страны. Мбаппе забил 256 мячей за «ПСЖ» и является рекордсменом команды по этому показателю.