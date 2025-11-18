Ричмонд
Украина не получила деньги за «Челси» из-за суда Абрамовича с островом

Telegraph: Украина не может получить деньги от продажи «Челси» из-за Абрамовича.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украина не может получить средства от продажи лондонского футбольного клуба «Челси» из-за судебного спора российского бизнесмена Романа Абрамовича с правительством острова Джерси, коронного владения Великобритании, сообщает The Telegraph.

Абрамович в связи с санкциями был вынужден продать «Челси» в 2022 году. Британское правительство пообещало направить все средства от продажи на гуманитарную поддержку на Украине. В начале ноября стало известно, что только «чистая выручка» от продажи клуба будет передана благотворительному фонду, поскольку сначала необходимо урегулировать кредиты на общую сумму 1,54 млрд фунтов стерлингов с компаниями, принадлежащими Абрамовичу.

По информации издания, ключевой причиной задержки стало судебное разбирательство между Абрамовичем и властями острова Джерси с населением около 100 тысяч человек. Джерси известен как «налоговая гавань» в связи с привлечением инвесторов со всего мира, желающих снизить свои налоговые выплаты. В апреле 2022 года Королевский суд Джерси наложил арест на активы Абрамовича на сумму около 7 млрд долларов (5,3 млрд фунтов), начав уголовное расследование.

Впоследствии действия властей острова, включая незаконные обыски в помещениях, принадлежащих Абрамовичу, были оспорены в суде и признаны незаконными. Жалоба Абрамовича заключалась в том, что местные власти Джерси удалили данные, связанные с первоначальным расследованием, открытым правительством острова. Удаления стали очевидны после того, как Абрамовичу удалось добиться от министров и других высокопоставленных лиц предоставления личных сообщений, электронных писем и других данных, связанных с ним.

Недавно суд Джерси удовлетворил ходатайство стороны Абрамовича, признав поведение местных властей «экстремальным» и «необоснованным» и обязав их оплатить судебные издержки бизнесмена. Правительство Джерси, комментируя ситуацию, отвергло все обвинения в сговоре. Британские власти, в свою очередь, выразили разочарование задержкой и готовность обратиться в суды для разблокировки средств.

«Решение генерального прокурора (острова Джерси) начать расследование в отношении господина Абрамовича было незаконным и политически мотивированным и было связано с улучшением репутации Джерси как финансового центра после российско-украинского конфликта, в то время как прежняя политика правительства Джерси, направленная на поощрение перемещения российского капитала на остров, теперь считалась политически неудобной», — сообщил представитель российского бизнесмена.

Вырученные от продажи «Челси» средства заморожены, находятся на банковском счете контролируемой Абрамовичем компании Fordstam и на сегодняшний день, по информации The Guardian, оцениваются примерно в 2,7 миллиарда фунтов (около 3,5 миллиарда долларов). Британское правительство обещало учредить фонд для распределения денег под руководством Майка Пенроуза, однако до сих пор этого не сделало.

Абрамович был владельцем «Челси» с лета 2003 года. В марте 2022 года Великобритания в связи с украинским конфликтом ввела санкции против бизнесмена, его активы были заморожены. После выдачи специальной лицензии Абрамович смог в мае того же года провести сделку на 4,25 миллиарда фунтов по продаже клуба. Новым владельцем стал консорциум во главе с американским бизнесменом Тоддом Боэли. Из этих средств 2,5 миллиарда были выплачены непосредственно за акции клуба, а 1,75 миллиарда — согласованная сумма вложений от новых собственников в его развитие.

Условием выдачи специальной лицензии было то, что Абрамович не получит вырученные от продажи «Челси» деньги и они будут направлены на помощь всем жертвам украинского конфликта, то есть, как подразумевалось, и россиян. Однако британские власти хотели, чтобы эти средства были направлены исключительно на нужды Украины.