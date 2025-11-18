Украина не получила деньги за «Челси» из-за суда Абрамовича с островом

Абрамович был владельцем «Челси» с лета 2003 года. В марте 2022 года Великобритания в связи с украинским конфликтом ввела санкции против бизнесмена, его активы были заморожены. После выдачи специальной лицензии Абрамович смог в мае того же года провести сделку на 4,25 миллиарда фунтов по продаже клуба. Новым владельцем стал консорциум во главе с американским бизнесменом Тоддом Боэли. Из этих средств 2,5 миллиарда были выплачены непосредственно за акции клуба, а 1,75 миллиарда — согласованная сумма вложений от новых собственников в его развитие.