Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Косово
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.55
П2
1.87
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Швеция
:
Словения
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.75
П2
5.70
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Беларусь
:
Греция
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.74
П2
1.34
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Шотландия
:
Дания
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.35
П2
2.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Болгария
:
Грузия
Все коэффициенты
П1
4.96
X
3.92
П2
1.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Испания
:
Турция
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.25
П2
15.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Австрия
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.69
П2
8.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Румыния
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.02
X
35.00
П2
74.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Бельгия
:
Лихтенштейн
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Уэльс
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.98
П2
5.57

Ключ от машины застрял во лбу футболиста во время драки на матче

Clarin: в Аргентине в лоб футболиста воткнули ключ от машины во время драки.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Футболист клуба четвертого по силе дивизиона Аргентины «Хенераль Ламадрид» Джонатан Смит был госпитализирован после драки, в результате которой нападавший воткнул в его лоб ключ от автомобиля, сообщает Clarin.

Смит отправился на футбольный матч своей 16-летней дочери в Буэнос-Айресе. Во время встречи на трибунах вспыхнула потасовка между родственниками футболисток. Смит вмешался в драку с целью защитить друга, на которого напали несколько мужчин. В один момент футболисту был нанесен удар в область головы ключом от автомобиля, который застрял в лобной кости.

Пострадавший был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение, где ему была проведена сложная операция по извлечению инородного предмета. В общей сложности ключ находился во лбу пострадавшего около 12 часов. Несмотря на силу удара, предмет не задел ни одной крупной артерии или вены.

Полицией было начато расследование по статье о покушении на убийство. Был задержан подозреваемый 40-летний мужчина, а его автомобиль помещен на штрафстоянку.