Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Косово
:
Швейцария
П1
4.50
X
3.55
П2
1.87
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Швеция
:
Словения
П1
1.68
X
3.75
П2
5.70
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Беларусь
:
Греция
П1
9.00
X
5.74
П2
1.34
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Шотландия
:
Дания
П1
3.50
X
3.35
П2
2.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Болгария
:
Грузия
П1
4.96
X
3.92
П2
1.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Испания
:
Турция
П1
1.20
X
8.25
П2
15.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Австрия
:
Босния и Герцеговина
П1
1.35
X
5.69
П2
8.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Румыния
:
Сан-Марино
П1
1.02
X
35.00
П2
74.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Бельгия
:
Лихтенштейн
П1
1.01
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Уэльс
:
Северная Македония
П1
1.67
X
3.98
П2
5.57

Украинского тренера уволили из клуба за мат и оскорбления игроков

Украинского тренера уволили из киргизского клуба за мат и оскорбления игроков.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украинский тренер киргизского клуба «Мурас Юнайтед» Сергей Пучков уволен за частое употребление ненормативной лексики, сообщил председатель Киргизского футбольного союза (КФС) и вице-премьер республики Камчыбек Ташиев.

«Я снял Пучкова, потому что он ругает футболистов плохими словами. Очень плохо матерится», — приводит слова Ташиева vesti.kg.

Ташиев подчеркнул, что специалист не сдерживал эмоции, задевал честь футболистов и допускал высказывания, неприемлемые на стадионе. Кроме того, функционер призвал руководство клубов провести разъяснительную работу с работниками и добавил, что сотрудники, не соблюдающие нормы поведения, «не будут работать в Кыргызстане».

Пучкову 63 года. Он возглавлял «Мурас Юнайтед» с сентября по декабрь 2024 года, после чего в январе занял должность главного тренера молодежной сборной Кыргызстана, однако в августе вернулся в клуб. В минувшем сезоне команда заняла второе место в чемпионате страны. Также при специалисте «Мурас Юнайтед» стал обладателем Кубка страны в сезоне-2023/24, а в минувшем розыгрыше дошел до финала турнира.