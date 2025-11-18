Украинского тренера уволили из клуба за мат и оскорбления игроков

Пучкову 63 года. Он возглавлял «Мурас Юнайтед» с сентября по декабрь 2024 года, после чего в январе занял должность главного тренера молодежной сборной Кыргызстана, однако в августе вернулся в клуб. В минувшем сезоне команда заняла второе место в чемпионате страны. Также при специалисте «Мурас Юнайтед» стал обладателем Кубка страны в сезоне-2023/24, а в минувшем розыгрыше дошел до финала турнира.