Украинского тренера уволили из клуба за мат и оскорбления игроков

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украинский тренер киргизского клуба «Мурас Юнайтед» Сергей Пучков уволен за частое употребление ненормативной лексики, сообщил председатель Киргизского футбольного союза (КФС) и вице-премьер республики Камчыбек Ташиев.
«Я снял Пучкова, потому что он ругает футболистов плохими словами. Очень плохо матерится», — приводит слова Ташиева vesti.kg.
Ташиев подчеркнул, что специалист не сдерживал эмоции, задевал честь футболистов и допускал высказывания, неприемлемые на стадионе. Кроме того, функционер призвал руководство клубов провести разъяснительную работу с работниками и добавил, что сотрудники, не соблюдающие нормы поведения, «не будут работать в Кыргызстане».
Пучкову 63 года. Он возглавлял «Мурас Юнайтед» с сентября по декабрь 2024 года, после чего в январе занял должность главного тренера молодежной сборной Кыргызстана, однако в августе вернулся в клуб. В минувшем сезоне команда заняла второе место в чемпионате страны. Также при специалисте «Мурас Юнайтед» стал обладателем Кубка страны в сезоне-2023/24, а в минувшем розыгрыше дошел до финала турнира.