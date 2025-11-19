Ричмонд
Стало известно, когда «Барселона» сыграет на обновленном «Камп Ноу»

Клуб «Барселона» сыграет с «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов на «Камп Ноу».

Источник: AP 2024

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Испанская «Барселона» сыграет с немецким «Айнтрахтом» в шестом туре основного этапа футбольной Лиги чемпионов на обновленном стадионе «Камп Ноу», сообщается на официальном сайте «сине-гранатовых».

Встреча пройдет 9 декабря. Сообщается, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) счел все поставленные условия выполненными после получения клубом первого разрешения на эксплуатацию.

Ранее стало известно, что «Барселона» вернется на «Камп Ноу» 22 ноября и проведет матч 13-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» из Бильбао.

Реконструкция «Камп Ноу» стартовала в июне 2022 года. С этого момента команда проводила домашние матчи на Олимпийском стадионе в Барселоне и арене имени Йохана Кройфа, вмещающей 6 тыс. зрителей. Первую попытку вернуться на обновленную арену клуб предпринял в августе, но не получил разрешения городского совета на эксплуатацию объекта. Следующая запланированная игра на «Камп Ноу» — против «Валенсии» 14 сентября — также была перенесена на стадион имени экс-капитана «сине-гранатовых».

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что после реконструкции вместимость арены увеличится с 99 тысячи зрителей до 105 тысяч. В середине ноября Лапорта заявил, что «Барселона» планирует возвести статую бывшего футболиста «сине-гранатовых» Лионеля Месси на стадионе «Камп Ноу» после реконструкции спортивного сооружения.