Снейдер: «Ямаль способен даже превзойти Месси»

«Сейчас мы говорим о том, сможет ли Ламин Ямаль когда-нибудь стать Месси. Ламин Ямаль в “Барселоне” — это уже новый Месси. Они никогда его не отпустят, и я думаю, что этот парень сам не захочет уходить. Он там с юности и уже многого добился, будучи игроком основного состава. Он заработал много денег. Он — большая звезда команды. Зачем вам переезжать в Англию, Германию или куда-то еще? Это бессмысленно.