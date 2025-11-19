Снейдер: «Ямаль способен даже превзойти Месси»

«Сейчас мы говорим о том, сможет ли Ламин Ямаль когда-нибудь стать Месси. Ламин Ямаль в “Барселоне” — это уже новый Месси. Они никогда его не отпустят, и я думаю, что этот парень сам не захочет уходить. Он там с юности и уже многого добился, будучи игроком основного состава. Он заработал много денег. Он — большая звезда команды. Зачем вам переезжать в Англию, Германию или куда-то еще? Это бессмысленно.
Возможно, он уйдет позже, как Месси, чтобы попробовать что-то новое, но сейчас 2025 год. Если мы возобновим этот разговор через 10 лет, Ламин Ямаль все еще будет в «Барселоне». Сможет ли Ямаль достичь уровня Месси или даже превзойти его, став лучше? Это возможно. Игроки прогрессируют с каждым годом, а он уже находится на столь высоком уровне", — сказал Снейдер AdventureGamers.
Ямаль является двукратным обладателем Трофея Копа, как лучший молодой футболист года (2024, 2025), а также лучшим ассистентом Евро-2024, который он выиграл в составе сборной Испании.
В голосовании за «Золотой мяч» — 2025 Ямаль занял второе место, уступив только Усману Дембеле из «ПСЖ».