Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Косово
1
:
Швейцария
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швеция
1
:
Словения
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Беларусь
0
:
Греция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Шотландия
4
:
Дания
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2

Снейдер: «Ямаль способен даже превзойти Месси»

Бывший игрок «Реала», «Интера» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер поделился мнением о том, сможет ли 18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль стать такой же легендой каталонского клуба как Лионель Месси.

Источник: Sport24

«Сейчас мы говорим о том, сможет ли Ламин Ямаль когда-нибудь стать Месси. Ламин Ямаль в “Барселоне” — это уже новый Месси. Они никогда его не отпустят, и я думаю, что этот парень сам не захочет уходить. Он там с юности и уже многого добился, будучи игроком основного состава. Он заработал много денег. Он — большая звезда команды. Зачем вам переезжать в Англию, Германию или куда-то еще? Это бессмысленно.

Возможно, он уйдет позже, как Месси, чтобы попробовать что-то новое, но сейчас 2025 год. Если мы возобновим этот разговор через 10 лет, Ламин Ямаль все еще будет в «Барселоне». Сможет ли Ямаль достичь уровня Месси или даже превзойти его, став лучше? Это возможно. Игроки прогрессируют с каждым годом, а он уже находится на столь высоком уровне", — сказал Снейдер AdventureGamers.

Ямаль является двукратным обладателем Трофея Копа, как лучший молодой футболист года (2024, 2025), а также лучшим ассистентом Евро-2024, который он выиграл в составе сборной Испании.

В голосовании за «Золотой мяч» — 2025 Ямаль занял второе место, уступив только Усману Дембеле из «ПСЖ».