Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2

Как Трамп принял Роналду в Белом доме

Во время ужина Роналду находился за столом рядом с бен Сальманом и в ходе речи Трампа удостоился аплодисментов.

Источник: РБК Спорт

Лучший бомбардир в истории футбола Криштиану Роналду и глава ФИФА Джанни Инфантино посетили организованный президентом США Дональдом Трампом торжественный ужин в Белом доме в честь визита в страну наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Во время ужина форвард находился за столом рядом с принцем и в ходе речи Трампа удостоился аплодисментов.

Трамп в своей речи перед собравшимися первым упомянул Роналду: «Хочу поприветствовать всех. Сегодня этот зал заполнен лидерами бизнеса и спорта. Вы знаете, мой сын [Бэррон] — большой поклонник Роналду… Где здесь Роналду?.. (Аплодисменты.) И Бэррону удалось с ним познакомиться. Надеюсь, теперь у него будет больше уважения ко мне, потому что я вас познакомил».

Президент США не раз отмечал любовь сына к футболу, которым тот занимался в детстве.

В преддверии ужина Трамп в разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии назвал Роналду величайшим футболистом. А также отметил, что для него «большая честь» принимать в Белом доме того, кто стал лицом модернизации Саудовской Аравии.

Именно после перехода Роналду в саудовский «Аль-Наср» в чемпионат Саудовской Аравии начали массово перебираться звезды футбола. Португалец считается одним из главным активов Саудовской Аравии. Он не только поднял престиж местного чемпионата, но и участвует в продвижении королевства среди туристов и инвесторов.

Мохаммед бен Сальман хочет снизить зависимость страны от нефтяных доходов за счет развития других сфер, включая спорт и туризм. В связи с этим Саудовская Аравия уже стала одним из мировых спортивных центров.