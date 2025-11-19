Как Трамп принял Роналду в Белом доме

Трамп в своей речи перед собравшимися первым упомянул Роналду: «Хочу поприветствовать всех. Сегодня этот зал заполнен лидерами бизнеса и спорта. Вы знаете, мой сын [Бэррон] — большой поклонник Роналду… Где здесь Роналду?.. (Аплодисменты.) И Бэррону удалось с ним познакомиться. Надеюсь, теперь у него будет больше уважения ко мне, потому что я вас познакомил».