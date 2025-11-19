Аморим хочет пригласить Бекхэма, Кантона и других легенд «Манчестер Юнайтед» пообщаться с командой

Как утверждает The Sun, португальский специалист намерен пригласить в клуб Дэвида Бекхэма, Эрика Кантона, Пола Скоулза, Тедди Шерингема, Энди Коула и Дуайта Йорка.
«На протяжении всей своей карьеры Рубену нравилось, когда бывшие игроки и легенды клубов, за которые он играл, общались с командой, делясь знаниями, историями и советами, давая понять, что значит представлять этот клуб», — отмечает источник издания.
После 11 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» делит 5−9-е места в турнирной таблице с «Ливерпулем», «Тоттенхэмом», «Астон Виллой» и «Борнмутом».