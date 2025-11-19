Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2

Аморим хочет пригласить Бекхэма, Кантона и других легенд «Манчестер Юнайтед» пообщаться с командой

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим собирается привлечь легенд «МЮ» для работы с нынешними игроками команды.

Источник: Sport24

Как утверждает The Sun, португальский специалист намерен пригласить в клуб Дэвида Бекхэма, Эрика Кантона, Пола Скоулза, Тедди Шерингема, Энди Коула и Дуайта Йорка.

«На протяжении всей своей карьеры Рубену нравилось, когда бывшие игроки и легенды клубов, за которые он играл, общались с командой, делясь знаниями, историями и советами, давая понять, что значит представлять этот клуб», — отмечает источник издания.

После 11 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» делит 5−9-е места в турнирной таблице с «Ливерпулем», «Тоттенхэмом», «Астон Виллой» и «Борнмутом».