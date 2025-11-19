Ричмонд
Канчельскис — о предстоящей поездке в Англию: «Еду на стажировку к Мойесу. Очень хочу встретить Фергюсона»

Главный тренер брянского «Динамо», экс-игрок сборных СССР и России Андрей Канчельскис рассказал о предстоящей поездке в Англию, где, будучи футболистом, выступал за «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» «Манчестер Сити» и «Саутгемптон».

Источник: Sport24

«Меня уже несколько раз приглашали на новый стадион “Эвертона”. Знаю, что в раздевалке висит моя футболка. Я много раз был на “Гудисон Парк”, там висела моя фотография, а на новом решили майку повесить. Не хочу оценивать свое время в “Эвертоне”, пусть другие это сделают. Мне приятно, что и болельщики помнят обо мне, великолепно относятся.

«Эвертон» очень хотел, чтобы я посетил открытие нового стадиона, но я тогда работал с командой, поэтому не смог приехать. Сейчас появилась такая возможность, так что я уже взял билеты. 2 декабря полечу на две недели в Англию. За это время планирую попасть и на «Эвертон», и на «Манчестер Юнайтед». Возможно, даже на «Сити» схожу. Очень хочу встретить [бывшего главного тренера «МЮ» сэра Алекса] Фергюсона, тогда обязательно с ним пообщаемся. Сейчас правда такая поездка стала очень дорогой: билеты, отели, еда. К тому же, еще и лететь нужно с пересадкой в Турции. По времени тоже стало сильно дольше.

Стажировка у [главного тренера «Эвертона» Дэвида] Мойеса? Можно сказать, для этого и еду. Мне очень нравится простота Дэвида в общении. Очень хочу подсмотреть для себя, как он работает в «Эвертоне». Интересно оценить тренировочный процесс, увидеть, как английские команды работают в новых условиях. Помню, как в наши дни на базе «Манчестер Юнайтед» было всего одно поле, а сейчас их больше десяти. Правда к хорошим результатам это почему-то не приводит", — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.