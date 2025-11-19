Канчельскис — о предстоящей поездке в Англию: «Еду на стажировку к Мойесу. Очень хочу встретить Фергюсона»

«Эвертон» очень хотел, чтобы я посетил открытие нового стадиона, но я тогда работал с командой, поэтому не смог приехать. Сейчас появилась такая возможность, так что я уже взял билеты. 2 декабря полечу на две недели в Англию. За это время планирую попасть и на «Эвертон», и на «Манчестер Юнайтед». Возможно, даже на «Сити» схожу. Очень хочу встретить [бывшего главного тренера «МЮ» сэра Алекса] Фергюсона, тогда обязательно с ним пообщаемся. Сейчас правда такая поездка стала очень дорогой: билеты, отели, еда. К тому же, еще и лететь нужно с пересадкой в Турции. По времени тоже стало сильно дольше.