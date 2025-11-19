Кувейт примет матч за Суперкубок Франции по футболу

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Матч за Суперкубок Франции между «Пари Сен-Жермен» и «Марселем» состоится в Кувейте, сообщается на сайте Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).
Встреча состоится 8 января 2026 года. В 15-й раз обладатель трофея определится за пределами Франции. Последний раз матч проходил в Дохе, тогда победителем стал «ПСЖ».
«ПСЖ», который представляет российский голкипер Матвей Сафонов, является чемпионом и обладателем Кубка Франции. «Марсель» сыграет на правах команды, занявшей второе место в национальном первенстве,