Воспитанник «Кайрата» оформил три гола в матче за европейский клуб

16-летний Даулетов вышел в стартовом составе своего клуба в игре против сборной Люксембурга U-18 и стал главным героем встречи. За первый тайм он забил два мяча и отдал одну результативную передачу, а его команда одержала уверенную победу со счётом 5:1.