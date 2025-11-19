Воспитанник «Кайрата» оформил три гола в матче за европейский клуб

Яркая игра против Люксембурга
16-летний Даулетов вышел в стартовом составе своего клуба в игре против сборной Люксембурга U-18 и стал главным героем встречи. За первый тайм он забил два мяча и отдал одну результативную передачу, а его команда одержала уверенную победу со счётом 5:1.
Ранее хет-трик против «Фортуны»
Не так давно Шахмурат также отличился в матче против нидерландской «Фортуны» U-21, оформив хет-трик в поединке, завершившемся со счётом 4:3 в пользу его команды.
Как сообщает ASnews.kz, Шахмурат вскоре может дебютировать в Юношеской лиге УЕФА.
Путь к «Генку» и перспективы
Даулетов начинал карьеру в академии алматинского «Кайрата», затем перешёл в турецкий «Антальяспор», после чего отправился на просмотр в Бельгию, где его пригласил «Беерсхот». В возрасте 14 лет он оказался в академии «Генка».