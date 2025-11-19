Месси решил пойти против Лапорты и вернуться в «Барселону»

Новый шанс через выборы президента
Как сообщает Don Balon, Фонт заявил, что в случае своей победы на выборах первым делом свяжется с Месси и предложит ему «последний танец» на «Камп Ноу». Ранее действующий президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта утверждал, что аргентинец не вернётся в команду в качестве футболиста, и отношения между ними остаются напряжёнными после ухода Месси в 2021 году. Новый руководитель может изменить ситуацию и открыть путь для возвращения легенды.
Месси готов завершить карьеру в «Барселоне»
Аргентинец ранее покинул клуб с сожалением, но заявил, что его мечта — закончить карьеру в родной команде. Сейчас он внимательно следит за предстоящими выборами и готов рассмотреть возвращение в случае смены руководства.
Вклад Месси в историю «Барселоны»
Лионель Месси расстался с «Барселоной» летом 2021 года, завершив 17-летний этап в составе каталонского клуба. Причиной ухода стали финансовые ограничения, которые не позволили «сине-гранатовым» продлить с ним контракт.
За годы в команде аргентинец сыграл 778 матчей, забил 672 гола, отдал 303 результативные передачи и завоевал 35 трофеев, включая четыре Кубка чемпионов и десять титулов чемпиона Испании. Его возвращение может стать одним из самых ярких событий в истории клуба.