Месси решил пойти против Лапорты и вернуться в «Барселону»

Как сообщает Don Balon, Фонт заявил, что в случае своей победы на выборах первым делом свяжется с Месси и предложит ему «последний танец» на «Камп Ноу». Ранее действующий президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта утверждал, что аргентинец не вернётся в команду в качестве футболиста, и отношения между ними остаются напряжёнными после ухода Месси в 2021 году. Новый руководитель может изменить ситуацию и открыть путь для возвращения легенды.