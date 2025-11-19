Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2

Месси решил пойти против Лапорты и вернуться в «Барселону»

Аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси может вернуться в «Барселону» и завершить карьеру в каталонском клубе, если на пост президента клуба придёт Виктор Фонт, передают Vesti.kz.

Источник: AP 2024

Новый шанс через выборы президента

Как сообщает Don Balon, Фонт заявил, что в случае своей победы на выборах первым делом свяжется с Месси и предложит ему «последний танец» на «Камп Ноу». Ранее действующий президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта утверждал, что аргентинец не вернётся в команду в качестве футболиста, и отношения между ними остаются напряжёнными после ухода Месси в 2021 году. Новый руководитель может изменить ситуацию и открыть путь для возвращения легенды.

Месси готов завершить карьеру в «Барселоне»

Аргентинец ранее покинул клуб с сожалением, но заявил, что его мечта — закончить карьеру в родной команде. Сейчас он внимательно следит за предстоящими выборами и готов рассмотреть возвращение в случае смены руководства.

Вклад Месси в историю «Барселоны»

Лионель Месси расстался с «Барселоной» летом 2021 года, завершив 17-летний этап в составе каталонского клуба. Причиной ухода стали финансовые ограничения, которые не позволили «сине-гранатовым» продлить с ним контракт.

За годы в команде аргентинец сыграл 778 матчей, забил 672 гола, отдал 303 результативные передачи и завоевал 35 трофеев, включая четыре Кубка чемпионов и десять титулов чемпиона Испании. Его возвращение может стать одним из самых ярких событий в истории клуба.