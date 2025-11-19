Экс-директор «ПСЖ» заявил, что ушел из клуба из-за Мбаппе: «В контракте были пункты, с которыми я не был согласен»

В конце сезона-2021/22 Мбаппе, ныне игрок мадридского «Реала», продлил контракт с «ПСЖ» до 2024 года. Леонардо в интервью RMC Sport заявил, что именно это и стало причиной его ухода из клуба.
«Ему следовало уйти в 2021 году. Он должен был уйти, потому что хотел уйти. Он хотел уйти, уйти! Я такой человек. Нельзя говорить: “Нет, пожалуйста, останься”, для меня такое неприемлемо».
Продление контракта не только продлило пребывание Мбаппе на «Парк де Пренс» еще на два года, но и, по слухам, предоставило ему дополнительные полномочия в клубе. Тогда сообщалось, что по условиям сделки французский нападающий получил право голоса в вопросах трансферной политики.
«Когда он продлил контракт, были условия для продления, с которыми я был не согласен. Я не мог остаться, дело было не в деньгах. Он остался, потому что он парижанин, но он хотел уйти в мадридский “Реал”.
В итоге Мбаппе оказался в «Реале», присоединившись к мадридскому клубу на правах свободного агента летом 2024 года. С тех пор Мбаппе и «ПСЖ» ведут судебной разбирательство из-за невыплаченных клубом футболисту денег по зарплате и бонусов.