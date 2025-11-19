Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2

Экс-директор «ПСЖ» заявил, что ушел из клуба из-за Мбаппе: «В контракте были пункты, с которыми я не был согласен»

Бывший спортивный директор «ПСЖ» Леонардо сообщил, что покинул парижский клуб в 2022 году из-за Килиана Мбаппе.

Источник: Getty Images

В конце сезона-2021/22 Мбаппе, ныне игрок мадридского «Реала», продлил контракт с «ПСЖ» до 2024 года. Леонардо в интервью RMC Sport заявил, что именно это и стало причиной его ухода из клуба.

«Ему следовало уйти в 2021 году. Он должен был уйти, потому что хотел уйти. Он хотел уйти, уйти! Я такой человек. Нельзя говорить: “Нет, пожалуйста, останься”, для меня такое неприемлемо».

Продление контракта не только продлило пребывание Мбаппе на «Парк де Пренс» еще на два года, но и, по слухам, предоставило ему дополнительные полномочия в клубе. Тогда сообщалось, что по условиям сделки французский нападающий получил право голоса в вопросах трансферной политики.

«Когда он продлил контракт, были условия для продления, с которыми я был не согласен. Я не мог остаться, дело было не в деньгах. Он остался, потому что он парижанин, но он хотел уйти в мадридский “Реал”.

В итоге Мбаппе оказался в «Реале», присоединившись к мадридскому клубу на правах свободного агента летом 2024 года. С тех пор Мбаппе и «ПСЖ» ведут судебной разбирательство из-за невыплаченных клубом футболисту денег по зарплате и бонусов.