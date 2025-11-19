Звезда сборной Казахстана начал переговоры с европейским клубом после сенсации

За последнее время Кенжебек стал одним из лидеров атаки сборной Казахстана. 10 октября вингер оформил дубль в ворота Лихтенштейна и помог национальной команде разгромить соперника со счётом 4:0 в отборочном турнире к чемпионату мира-2026. В заключительном туре квалификации Галымжан помог казахстанской дружине сотворить сенсацию и сыграть вничью с лидером группы — Бельгией (1:1).