Роналду обратился к Трампу

Роналду выразил благодарность Трампу за приглашение и теплый прием. Он отметил, что рад внести свой вклад в воспитание новых поколений, подчеркнув важность мужества и ответственности.
Визит Роналду стал частью торжественного ужина, организованного для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Нападающий «Аль-Насра» присутствовал на мероприятии вместе с невестой Джорджиной Родригес.
Ранее Трамп заявил, что может пригласить президента России Владимира Путина на чемпионат мира. «Он может приехать, а может и не приехать в зависимости от того, что случится», — заявил Трамп.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые в истории сыграют 48 команд.