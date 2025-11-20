Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2

Роналду обратился к Трампу

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду на своей странице в социальной сети X обратился к президенту США Дональду Трампу после визита в Белый дом.

Источник: Reuters

Роналду выразил благодарность Трампу за приглашение и теплый прием. Он отметил, что рад внести свой вклад в воспитание новых поколений, подчеркнув важность мужества и ответственности.

Визит Роналду стал частью торжественного ужина, организованного для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Нападающий «Аль-Насра» присутствовал на мероприятии вместе с невестой Джорджиной Родригес.

Ранее Трамп заявил, что может пригласить президента России Владимира Путина на чемпионат мира. «Он может приехать, а может и не приехать в зависимости от того, что случится», — заявил Трамп.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые в истории сыграют 48 команд.