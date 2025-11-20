Источник: «Барселона» просила Левандовски перестать забивать голы, чтобы не платить бонус «Баварии»

К тому моменту «Барселона» уже обеспечила себе чемпионский титул под руководством Хави, а Левандовски с 23 голами лидировал в гонке бомбардиров. После одной из тренировок футболиста попросили зайти в кабинет, где были несколько руководителей, включая президента Жоана Лапорту. Там, по версии автора книги, один из высокопоставленных руководителей заявил: «Роберт, мы хотим, чтобы ты притормозил с голами в последних матчах».