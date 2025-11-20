Ричмонд
Источник: «Барселона» просила Левандовски перестать забивать голы, чтобы не платить бонус «Баварии»

«Барселона» просила нападающего Роберта Левандовски не забивать голы, чтобы не выплачивать бонус «Баварии».

Источник: Getty Images

Об этом говорится в книге «Левандовски: настоящий», изданной в Польше, пишет Cadena SER.

С такой просьбы якобы каталонский клуб обратился к форварду в конце сезона-2022/23. По словам автора книги, если бы Левандовски забил больше 25 голов в Ла Лиге в том сезоне, сине-гранатовым пришлось бы выплатить мюнхенцам 2,5 млн евро в качестве бонуса.

К тому моменту «Барселона» уже обеспечила себе чемпионский титул под руководством Хави, а Левандовски с 23 голами лидировал в гонке бомбардиров. После одной из тренировок футболиста попросили зайти в кабинет, где были несколько руководителей, включая президента Жоана Лапорту. Там, по версии автора книги, один из высокопоставленных руководителей заявил: «Роберт, мы хотим, чтобы ты притормозил с голами в последних матчах».

«Нападающий не мог поверить своим ушам. Хотя чемпион и титул лучшего бомбардира уже были фактически определены, за более чем десятилетнюю карьеру на высшем уровне никто и никогда не просил его добровольно перестать забивать», — написано в книге.

В итоге Левандовски не забил ни одного гола в последних двух матчах чемпионата Испании.