Отказался от сборной России. Что известно о вратаре Хайкине

В связи с розыском Илье Хайкину было предоставлено политическое убежище в Великобритании, где его сын в 2009 году начал тренироваться в академии «Челси». Занятия пришлось бросить из-за проблем с регистрацией игрока — Футбольная ассоциация Англии (FA) не позволяла официально играть футболистам без гражданства стран Евросоюза. После разрыва с лондонским клубом Никита Хайкин играл за «Портсмут» и «Рединг», однако и там ему не удалось закрепиться из-за финансовых и бюрократических проблем.