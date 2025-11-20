Футболисты попались на бабушках

Однако после того, как FAM обозначила свое намерение довести дело до рассмотрения в CAS, в FIFA склоняются к ужесточению позиции, что может привести как к дисквалификации FAM, так и к проблемам для лиц, причастных к фальсификации документов. В FIFA сообщили, что открыли официальное расследование, в центре которого будет внутренняя кухня FAM. «Игроки признали, что вообще не читали документы, подававшиеся ими на получение малайзийского гражданства. Они пояснили, что после подписания бумаг все формальности взяла на себя FAM», — говорится в заявлении FIFA, которая поручила своему секретариату официально уведомить о случившемся власти Бразилии, Аргентины, Испании, Нидерландов и Малайзии. «Важно, чтобы соответствующие структуры получили всю информацию, чтобы начать соответствующие процедуры, включая уголовное преследование провинившихся», — отметили в FIFA.