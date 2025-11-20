Ричмонд
Футболистки «Динамо-БГУФК» без поражений завершили чемпионат Беларуси

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки столичного «Динамо-БГУФК» без поражений прошли дистанцию 34-го женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: sport5.by

Сегодня в своем заключительном поединке шестикратные чемпионки страны одержали свою 28-ю викторию, разгромив на своем поле футболисток «Гомеля» с результатом 10:1. В 30 проведенных встречах подопечные Юрия Малеева лишь дважды сыграли вничью, они забили 136 мячей, пропустив в свои ворота всего 13. Вице-чемпион страны «Минск» также на своем поле уверенно переиграл «ДЮСШ-Полес-ГУ» из Пинска — 13:0. Лучший бомбардир нынешнего первенства, лидер атак «Минска» Виктория Валюк оформила голевой дубль, теперь в ее активе 35 мячей.

Завтра в Бобруйске местная «Белшина» сыграет с брестскими динамовками, в Стайках юниорская сборная страны встретится с минской «Зоркай-БДУ», а в Новополоцке «Нафтан» будет соперничать с футболистками «Витебска». Обладательницами бронзовых наград стали футболистки могилевского «Днепра», которые уже завершили этот сезон.

Положение в группе лидеров: «Динамо-БГУФК» — 86 очков (30 матчей), «Минск» — 72 (30), «Днепр» — 61 (30), «Витебск» — 58 (29).