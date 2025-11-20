Футболистки «Динамо-БГУФК» без поражений завершили чемпионат Беларуси

Сегодня в своем заключительном поединке шестикратные чемпионки страны одержали свою 28-ю викторию, разгромив на своем поле футболисток «Гомеля» с результатом 10:1. В 30 проведенных встречах подопечные Юрия Малеева лишь дважды сыграли вничью, они забили 136 мячей, пропустив в свои ворота всего 13. Вице-чемпион страны «Минск» также на своем поле уверенно переиграл «ДЮСШ-Полес-ГУ» из Пинска — 13:0. Лучший бомбардир нынешнего первенства, лидер атак «Минска» Виктория Валюк оформила голевой дубль, теперь в ее активе 35 мячей.