Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
21.11
Волга
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.15
П2
2.71
Футбол. Премьер-лига
21.11
Акрон
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.62
П2
3.62
Футбол. Германия
21.11
Майнц
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.65
П2
2.70
Футбол. Франция
21.11
Ницца
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.77
X
3.86
П2
1.99
Футбол. Испания
21.11
Валенсия
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.55
П2
3.63
Футбол. Первая лига
22.11
Урал
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.62
П2
5.30

Тренер с опытом работы в сборной Казахстана возглавил клуб КПЛ

Казахстанец Андрей Ферапонтов стал новым главным тренером кызылординского «Кайсара», передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Источник: ФК "Кайсар"

Ферапонтов начинал свою карьеру главным тренером в футбольном клубе «Мактаарал», а затем продолжил в «Окжетпесе». Также он работал в тренерском штабе «Актобе», «Ордабасы», «Кайрата» и белорусского «Руха».

В октябре его назначили исполняющим обязанности старшего тренера молодежной сборной Казахстана. Ранее он уже трудился в молодежной и юношеской сборной Казахстана (U-17) в роли ассистента старшего тренера.

Напомним, что его предшественник из России Виктор Кумыков покинул «Кайсар» в связи с истечением срока контракта. Под его руководством кызылординцы заняли 11-е место в КПЛ-2025.