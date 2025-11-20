Тренер с опытом работы в сборной Казахстана возглавил клуб КПЛ

Ферапонтов начинал свою карьеру главным тренером в футбольном клубе «Мактаарал», а затем продолжил в «Окжетпесе». Также он работал в тренерском штабе «Актобе», «Ордабасы», «Кайрата» и белорусского «Руха».
В октябре его назначили исполняющим обязанности старшего тренера молодежной сборной Казахстана. Ранее он уже трудился в молодежной и юношеской сборной Казахстана (U-17) в роли ассистента старшего тренера.
Напомним, что его предшественник из России Виктор Кумыков покинул «Кайсар» в связи с истечением срока контракта. Под его руководством кызылординцы заняли 11-е место в КПЛ-2025.