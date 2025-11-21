Вирц пропустит ближайший матч «Ливерпуля» в чемпионате Англии

«У обоих мышечные повреждения. Я не ожидаю, что Конор будет частью команды в ближайшие 22 дня. Возможно, в конце обозначенного срока, но не раньше, если только не случится чудо, чего я не жду. Флориан должен быть готов после игры с “Форестом”, но зависит от того, что будет дальше. Это не должно занять много времени. Джереми (Фримпонг) тоже выбыл на тот же срок. Его, вероятно, не будет в течение ближайших двух или трех недель», — заявил Арне Слот.