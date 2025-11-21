Ричмонд
Вирц пропустит ближайший матч «Ливерпуля» в чемпионате Англии

Футболист «Ливерпуля» Вирц получил травму и пропустит матч с «Ноттингем Форест».

Источник: ФК "Ливерпуль"

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц пропустит матч 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ноттингем Форест» из-за мышечной травмы, заявил главный тренер Арне Слот, слова которого приводятся на сайте футбольного клуба.

Встреча пройдет в Ливерпуле 22 ноября. Слот добавил, что у защитника Конора Брэдли также выявлена мышечная травма, а его партнер по линии обороны Джереми Фримпонг не поможет команде в течение двух-трех недель из-за травмы подколенного сухожилия, полученной в октябре в матче третьего тура основного этапа Лиги чемпионов против «Айнтрахта» (5:1).

«У обоих мышечные повреждения. Я не ожидаю, что Конор будет частью команды в ближайшие 22 дня. Возможно, в конце обозначенного срока, но не раньше, если только не случится чудо, чего я не жду. Флориан должен быть готов после игры с “Форестом”, но зависит от того, что будет дальше. Это не должно занять много времени. Джереми (Фримпонг) тоже выбыл на тот же срок. Его, вероятно, не будет в течение ближайших двух или трех недель», — заявил Арне Слот.

Вирцу 22 года. Полузащитник перешел в «Ливерпуль» из «Байера» минувшим летом за 125 млн евро. В текущем сезоне немец провел 16 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями в 11 играх АПЛ и отдав две голевые передачи в четырех встречах Лиги чемпионов. Также футболист стал автором ассиста в матче за Суперкубок Англии.