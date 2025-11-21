Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Волга
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.15
П2
2.71
Футбол. Премьер-лига
18:30
Акрон
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.70
П2
3.80
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.60
П2
2.60
Футбол. Франция
22:45
Ницца
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.92
X
3.87
П2
1.96
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.65
П2
3.78
Футбол. Первая лига
22.11
Урал
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.65
П2
5.30

Российский защитник вслед за Юраном покинул турецкий клуб

Дмитрий Тихий расторг контракт с клубом «Серик Беледиеспор» в связи с невыплатой заработной платы.

Источник: РБК Спорт

Российский защитник Дмитрий Тихий расторг контракт с турецким клубом «Серик Беледиеспор». Об этом 33-летний футболист рассказал «Чемпионату».

«Я подал в клуб заявление о расторжении контракта в связи с невыплатой заработной платы. С 20-го числа я свободный агент и открыт для предложений», — сказал Тихий.

По словам футболиста, он уже вернулся в Москву, тренируется по индивидуальной программе и надеется зимой найти новую команду.

Тихий летом перешел в «Серик Беледиеспор», который возглавил российский тренер Сергей Юран. Защитник провел семь матчей во втором дивизионе чемпионата Турции, не отметившись результативными действиями.

Юран покинул команду 29 октября. До этого он говорил, что уйдет из клуба, потому что игрокам и тренерам не платят, а он «не видит перспективы».

В составе «Серика» еще числятся россияне Кирилл Гоцук, Илья Берковский, Илья Садыгов и Артем Юран.

В июне турецкий сайт Serik Postasi писал, что совладельцем «Серика» стал бизнесмен Туфан Садыгов, который был главным инвестором обанкротившихся «Химок». Сам Садыгов говорил «СЭ», что «это сказки» и он отношения к клубу не имеет.