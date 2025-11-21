Главе Ла Лиги грозит отстранение за раскрытие информации «Барселоны»

В прошлом сезоне «Барселона» испытывала проблемы с регистрацией футболиста Дани Ольмо, который был куплен летом 2024 года у немецкого «Лейпцига» за 55 миллионов евро, для участия в чемпионате Испании. Ла Лига сообщила о финансовых проблемах «Барселоны» из-за сделки с продажей VIP-лож на «Камп Ноу». Новый аудитор Ла Лиги обнаружил, что руководство «Барселоны» неправомерно включило в финансовую отчетность 100 млн евро дохода от продажи VIP-мест, которые пока не были проданы. Из-за этого Ла Лига намеревалась аннулировать сделку, которая ранее позволяла «Барселоне» зарегистрировать футболистов. Позднее «Барселона» обвинила Тебаса в нарушении конфиденциальности. В ответ Ла Лига удалила заявление со своего сайта и других официальных каналов.