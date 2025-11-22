«Мне было очень плохо»: Доннарумму разочаровали последние месяцы в «ПСЖ»

«Нелегко покидать такой клуб. После случившегося мне было очень плохо. Я чувствовал себя разочарованным, потому что, придя в “ПСЖ”, я адаптировался к определенному стилю и уделял этому особое внимание. Но в конечном итоге последние несколько месяцев были совершенно другими. Это меня разочаровало», — заявил вратарь в интервью Sky Sports.