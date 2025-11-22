«Мне было очень плохо»: Доннарумму разочаровали последние месяцы в «ПСЖ»

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Вратарь английского «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма заявил, что был разочарован отношением своего бывшего французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» после победы в Лиге чемпионов.
В последний день трансферного окна, 2 сентября, «Манчестер Сити» объявил о заключении контракта с 26-летним вратарем. Ранее Доннарумма перестал попадать в заявку «ПСЖ», основным голкипером команды стал перешедший из «Лилля» Люка Шевалье.
«Нелегко покидать такой клуб. После случившегося мне было очень плохо. Я чувствовал себя разочарованным, потому что, придя в “ПСЖ”, я адаптировался к определенному стилю и уделял этому особое внимание. Но в конечном итоге последние несколько месяцев были совершенно другими. Это меня разочаровало», — заявил вратарь в интервью Sky Sports.
«Обидно покидать клуб после сезона, когда мы привезли кубок Лиги чемпионов в Париж, чего раньше никогда не случалось. Это больно. Но нужно перевернуть страницу. Мои товарищи по команде и болельщики “ПСЖ” всегда будут рядом со мной», — добавил итальянец.
Доннарумма перешел в «ПСЖ» в 2021 году из «Милана» и стал с парижанами победителем Лиги чемпионов, четырехкратным чемпионом Франции, двукратным обладателем Кубка страны и трехкратным победителем Суперкубка Франции. Вместе со сборной Италии голкипер стал чемпионом Европы. Доннарумма является двукратным обладателем награды имени Льва Яшина, вручаемой журналом France Football лучшему вратарю сезона. В текущем сезоне голкипер сыграл 12 матчей за «Манчестер Сити», в половине из которых сохранил ворота в неприкосновенности.