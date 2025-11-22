«Ливерпуль» впервые за 60 лет разгромно проиграл два подряд матча в АПЛ

Футболисты «Ливерпуля» проиграли «Ноттингем Форест» со счетом 0:3 в домашнем матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Голы забили Мурилло (33-я минута), Николо Савона (46) и Морган Гиббс-Уайт (78).
«Ливерпуль», действующий чемпион Англии, проиграл уже шестой раз в семи последних матчах в АПЛ.
В прошлом туре мерсисайдцы уступили «Манчестер Сити» также со счетом 0:3. «Ливерпуль» потерпел два разгрома подряд в чемпионате Англии впервые с 1965 года. Купленный летом у «Ньюкасла» за €144 млн шведский нападающий Александер Исак проиграл все четыре матча в АПЛ, когда выходил в старте «Ливерпуля».
«Ливерпуль» набрал 18 очков и занимает только 11-е место в турнирной таблице. Лидирует «Арсенал» (26). «Ноттингем Форест» с 12 очками поднялся с 19-й (предпоследней) на 16-ю строчку.
В следующем туре «Ливерпуль» 30 ноября в гостях сыграет с «Вест Хэмом», «Ноттингем Форест» в тот же день примет «Брайтон».
Арне Слот
Шон Дайч
Мурильо
33′
Николо Савона
(Неко Уильямс)
46′
Морган Гиббс-Уайт
78′
1
Алиссон
8
Доминик Собослаи
10
Алексис Макаллистер
38
Райан Гравенберх
66′
11
Мохамед Салах
18
Коди Гакпо
4
Виргил ван Дейк
6
Милош Керкез
68′
26
Эндрю Робертсон
17
Кертис Джонс
78′
73
Рио Нгумоха
9
Александер Исак
68′
14
Федерико Кьеза
87′
5
Ибраима Конате
55′
22
Юго Экитике
26
Матц Селс
37
Николо Савона
3
Неко Уильямс
10
Морган Гиббс-Уайт
31
Никола Миленкович
5
Мурильо
6
Ибраим Сангаре
8
Эллиот Андерсон
14
Дан Ндой
86′
22
Райан Йейтс
16
Николас Домингес
61′
21
Омари Хатчинсон
19
Игор Жезус
86′
7
Каллум Хадсон-Одои
Главный судья
Эндрю Мэдли
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти