«Ливерпуль» впервые за 60 лет разгромно проиграл два подряд матча в АПЛ

В прошлом туре мерсисайдцы уступили «Манчестер Сити» также со счетом 0:3. «Ливерпуль» потерпел два разгрома подряд в чемпионате Англии впервые с 1965 года. Купленный летом у «Ньюкасла» за €144 млн шведский нападающий Александер Исак проиграл все четыре матча в АПЛ, когда выходил в старте «Ливерпуля».