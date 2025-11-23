«Наполи» обыграл «Аталанту» и лидирует в таблице чемпионата Италии

Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.23
П2
2.27
Футбол. Премьер-лига
13:00
Крылья Советов
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.34
П2
2.31
Футбол. Первая лига
14:00
Уфа
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.11
П2
2.15
Футбол. Италия
14:30
Верона
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.11
П2
3.60
Футбол. Премьер-лига
15:15
Пари Нижний Новгород
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
9.25
X
5.21
П2
1.36
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Айнтрахт Ф
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Реал Сосьедад
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
1
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
4
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
0
:
Ноттингем Форест
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
6
:
Фрайбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Боруссия М
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
3
:
Дженоа
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Балтика
0
П1
X
П2

«Наполи» обыграл «Аталанту» и лидирует в таблице чемпионата Италии

Сегодня состоялся матч 12-го тура Серии А между «Наполи» и «Аталантой».

Источник: Getty Images

Встреча завершилась победой неаполитанского клуба со счетом 3:1.

Уже к 45-й минуте «Наполи» повел со счетом 3:0, отличился дублем Давид Нерес (17, 38), еще один гол забил Ноа Ланг (45). Во втором тайме «Аталанта» смогла отыграть один мяч, забил Джанлука Скамакка (52).

После этой игры «Наполи» возглавляет таблицу Серии А с 25 очками, «Аталанта» идет на 13-й позиции с 13 очками.

Наполи
3:1
Первый тайм: 3:0
Аталанта
Футбол, Италия, 12-й тур
22.11.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Diego Armando Maradona
Главные тренеры
Антонио Конте
Раффаэле Палладино
Голы
Наполи
Давид Нерес
(Расмус Хейлунн)
17′
Давид Нерес
(Скотт Мактоминай)
38′
Ноа Ланг
(Джованни Ди Лоренцо)
45′
Аталанта
Джанлука Скамакка
(Рауль Белланова)
52′
Составы команд
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
31
Сэм Бекема
4
Алессандро Буонджорно
22
Джованни Ди Лоренцо
68
Станислав Лоботка
8
Скотт Мактоминай
13
Амир Ррахмани
64′
5
Жуан Жезус
75′
3
Мигель Гутьеррес
69′
30
Паскуале Маццокки
19
Расмус Хейлунн
74′
27
Лоренцо Лукка
7
Давид Нерес
69′
20
Эльиф Эльмас
70
Ноа Ланг
69′
21
Маттео Политано
Аталанта
29
Марко Карнесекки
19
Берат Джимсити
4
Исак Хин
16
Рауль Белланова
13
Эдерсон
15
Мартен де Рон
59′
69
Хонест Аханор
46′
3
Одилон Коссуну
77
Давиде Дзаппакоста
62′
62′
59
Никола Залевски
8
Марио Пашалич
46′
9
Джанлука Скамакка
17
Шарль Де Кетеларе
77′
10
Лазар Самарджич
11
Адемола Лукман
82′
70
Даниэль Мальдини
Статистика
Наполи
Аталанта
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
11
14
Удары в створ
6
3
Угловые
5
3
Фолы
11
12
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Марко Ди Белло
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти