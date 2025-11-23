«Наполи» обыграл «Аталанту» и лидирует в таблице чемпионата Италии

Уже к 45-й минуте «Наполи» повел со счетом 3:0, отличился дублем Давид Нерес (17, 38), еще один гол забил Ноа Ланг (45). Во втором тайме «Аталанта» смогла отыграть один мяч, забил Джанлука Скамакка (52).