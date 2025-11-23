«Наполи» обыграл «Аталанту» и лидирует в таблице чемпионата Италии

Встреча завершилась победой неаполитанского клуба со счетом 3:1.
Уже к 45-й минуте «Наполи» повел со счетом 3:0, отличился дублем Давид Нерес (17, 38), еще один гол забил Ноа Ланг (45). Во втором тайме «Аталанта» смогла отыграть один мяч, забил Джанлука Скамакка (52).
После этой игры «Наполи» возглавляет таблицу Серии А с 25 очками, «Аталанта» идет на 13-й позиции с 13 очками.
Футбол, Италия, 12-й тур
22.11.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Diego Armando Maradona
Главные тренеры
Антонио Конте
Раффаэле Палладино
Голы
Наполи
Давид Нерес
(Расмус Хейлунн)
17′
Давид Нерес
(Скотт Мактоминай)
38′
Ноа Ланг
(Джованни Ди Лоренцо)
45′
Аталанта
Джанлука Скамакка
(Рауль Белланова)
52′
Составы команд
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
31
Сэм Бекема
4
Алессандро Буонджорно
22
Джованни Ди Лоренцо
68
Станислав Лоботка
8
Скотт Мактоминай
13
Амир Ррахмани
64′
5
Жуан Жезус
75′
3
Мигель Гутьеррес
69′
30
Паскуале Маццокки
19
Расмус Хейлунн
74′
27
Лоренцо Лукка
7
Давид Нерес
69′
20
Эльиф Эльмас
70
Ноа Ланг
69′
21
Маттео Политано
Аталанта
29
Марко Карнесекки
19
Берат Джимсити
4
Исак Хин
16
Рауль Белланова
13
Эдерсон
15
Мартен де Рон
59′
69
Хонест Аханор
46′
3
Одилон Коссуну
77
Давиде Дзаппакоста
62′
62′
59
Никола Залевски
8
Марио Пашалич
46′
9
Джанлука Скамакка
17
Шарль Де Кетеларе
77′
10
Лазар Самарджич
11
Адемола Лукман
82′
70
Даниэль Мальдини
Статистика
Наполи
Аталанта
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
11
14
Удары в створ
6
3
Угловые
5
3
Фолы
11
12
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Марко Ди Белло
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти