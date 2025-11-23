«ПСЖ» без Сафонова разгромил «Гавр» и вернул лидерство в Лиге 1

В составе парижан голами отметились Ли Кан Ин (29-я минута), Жоау Невеш (66) и Брэдли Баркола (87). В итоге 3:0 — разгромная победа команды Луиса Энрике.
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел всю игру на скамейке запасных.
После этого матча «ПСЖ» вернул себе лидерство в таблице Лиги 1 (30 очков), а «Гавр» занимает 11−12-е места (14 баллов).
Футбол, Франция, 13-й тур
22.11.2025, 23:05 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Дидье Дигар
Голы
ПСЖ
Ли Кан Ин
(Нуну Мендеш)
29′
Жоау Невеш
65′
Брэдли Барколя
(Хвича Кварацхелия)
87′
Составы команд
ПСЖ
30
Люка Шевалье
33
Уоррен Заир-Эмери
25
Нуну Мендеш
61′
49
Ибраим Мбай
6
Илья Забарный
87
Жоау Невеш
9
Гонсалу Рамуш
64′
21
Люка Эрнандез
19
Ли Кан Ин
55′
29
Брэдли Барколя
17
Витор Феррейра Витинья
71′
7
Хвича Кварацхелия
4
Лукас Бералдо
64′
47
Квентин Нджанту
70′
24
Сенни Маюлу
71′
8
Фабиан Руис
Гавр
99
Мори Диав
18
Янис Зуауи
26
Симон Эбоног
45
Исса Сумаре
15
Аюми Секо
4
Готье Льорис
93
Аруна Санганте
7
Лоик Него
84′
21
Юнес Намли
8
Яссин Кехта
75′
13
Фоде Дукуре
14
Рассул Ндиайе
84′
10
Феликс Мамбимби
94
Абдулайе Туре
32′
58′
30
Реда Хадра
Статистика
ПСЖ
Гавр
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
31
12
Удары в створ
11
4
Угловые
6
4
Фолы
10
8
Офсайды
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Матье Вернис
(Франция)
