«ПСЖ» без Сафонова разгромил «Гавр» и вернул лидерство в Лиге 1

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.23
П2
2.27
Футбол. Премьер-лига
13:00
Крылья Советов
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.34
П2
2.31
Футбол. Первая лига
14:00
Уфа
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.11
П2
2.15
Футбол. Италия
14:30
Верона
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.11
П2
3.60
Футбол. Премьер-лига
15:15
Пари Нижний Новгород
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
9.25
X
5.21
П2
1.36
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.32
П2
2.25
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Айнтрахт Ф
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Реал Сосьедад
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
1
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
4
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
0
:
Ноттингем Форест
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
6
:
Фрайбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Боруссия М
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
3
:
Дженоа
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2

«ПСЖ» без Сафонова разгромил «Гавр» и вернул лидерство в Лиге 1

«Пари Сен-Жермен» на домашнем стадионе обыграл «Гавр» в матче 13-го тура французской Лиги 1.

Источник: Getty Images

В составе парижан голами отметились Ли Кан Ин (29-я минута), Жоау Невеш (66) и Брэдли Баркола (87). В итоге 3:0 — разгромная победа команды Луиса Энрике.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел всю игру на скамейке запасных.

После этого матча «ПСЖ» вернул себе лидерство в таблице Лиги 1 (30 очков), а «Гавр» занимает 11−12-е места (14 баллов).

ПСЖ
3:0
Первый тайм: 1:0
Гавр
Футбол, Франция, 13-й тур
22.11.2025, 23:05 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Дидье Дигар
Голы
ПСЖ
Ли Кан Ин
(Нуну Мендеш)
29′
Жоау Невеш
65′
Брэдли Барколя
(Хвича Кварацхелия)
87′
Составы команд
ПСЖ
30
Люка Шевалье
33
Уоррен Заир-Эмери
25
Нуну Мендеш
61′
49
Ибраим Мбай
6
Илья Забарный
87
Жоау Невеш
9
Гонсалу Рамуш
64′
21
Люка Эрнандез
19
Ли Кан Ин
55′
29
Брэдли Барколя
17
Витор Феррейра Витинья
71′
7
Хвича Кварацхелия
4
Лукас Бералдо
64′
47
Квентин Нджанту
70′
24
Сенни Маюлу
71′
8
Фабиан Руис
Гавр
99
Мори Диав
18
Янис Зуауи
26
Симон Эбоног
45
Исса Сумаре
15
Аюми Секо
4
Готье Льорис
93
Аруна Санганте
7
Лоик Него
84′
21
Юнес Намли
8
Яссин Кехта
75′
13
Фоде Дукуре
14
Рассул Ндиайе
84′
10
Феликс Мамбимби
94
Абдулайе Туре
32′
58′
30
Реда Хадра
Статистика
ПСЖ
Гавр
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
31
12
Удары в створ
11
4
Угловые
6
4
Фолы
10
8
Офсайды
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Матье Вернис
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти